В правительстве выступили против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу. Такой законопроект собираются внести в Госдуму

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Минцифры РФ выступило против законодательного запрета на удаленную работу для сотрудников российских ИТ-компаний, находящихся за рубежом.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности, — цитирует „Интерфакс“ заявление пресс-службы министерства. — Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей».

В то же время в ведомстве считают правильным запрет на удаленную работу для разработчиков государственных информационных систем.

14 декабря издание «Верстка» сообщило, что в Госдуму скоро внесут законопроект об ограничении права уехавших россиян на удаленную работу в РФ. Эти сведения подтвердил один из разработчиков инициативы, сенатор Андрей Клишас.

Как предполагается, под действие законопроекта подпадут работники сферы информационной безопасности, государственные чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и других сфер, в которых распространяется секретная информация. Источники «Верстки» утверждают, что документ затронет россиян, покинувших страну на фоне войны и мобилизации, и будет «проходным» — то есть парламент его в любом случае примет.

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