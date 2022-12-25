Володин предложил повысить налоги для россиян, уехавших из страны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовят поправки, повышающие ставку налогообложения для граждан РФ, которые после полномасштабного российского вторжения в Украину уехали из страны. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

Ранее в декабре «Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей, например, в банковской сфере. Издание «Верстка» утверждало, что ограничения затронут работников сферы информационной безопасности, госсектора и транспорта. В министерстве цифрового развития РФ выступили против того, чтобы запрет на удаленную работу распространялся на айтишников.

Читайте также

Уехавшие россияне стали беднее, но зато теперь больше доверяют людям и верят в будущее Что мы узнали из нового исследования независимых социологов, посвященного эмиграции из России после 24 февраля

Читайте также

Уехавшие россияне стали беднее, но зато теперь больше доверяют людям и верят в будущее Что мы узнали из нового исследования независимых социологов, посвященного эмиграции из России после 24 февраля