Война Четыреста двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

Украинская разведка посоветовала россиянам не ходить на парад 9 мая и держаться подальше от военной техники

25 апреля украинское издание «Обозреватель» опубликовало инструкцию, якобы составленную российскими военными на случай обнаружения постороннего беспилотника «на территории парадной площадки».

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии журналистам заявил, что Киев владеет всей информацией о мерах безопасности, которые российские власти предпринимают в связи с 9 мая.

«Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связаны с военными преступниками и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины», — заявил представитель разведки.

Ранее один из учредителей украинского «Монобанка» и производителя беспилотников «Довбуш Т10» Владимир Яценко пообещал отдать не менее 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов) тому, кто посадит дрон на Красной площади в Москве 9 мая.