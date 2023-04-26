Война Четыреста двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 25 апреля — здесь.
Главные новости:
- В конгрессе США подготовили резолюцию, требующую вернуть Украину к границам 1991 года.
- Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.
Президент ЮАР Сирил Рамафос 25 апреля объявил, что страна собирается выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда из-за «несправедливого отношения МУС к некоторым странам».
26 апреля администрация президента ЮАР заявила, что это был «ошибочный комментарий» и выходить из-под юрисдикции МУС не планируется.
ЮАР должна принять следующий саммит БРИКС, на который приглашен Владимир Путин, ордер на арест которого выдал МУС.
Ежедневный обзор британской разведки сегодня также посвящен боям за Бахмут. В западных районах города, по данным Минобороны Великобритании, продолжается тяжелый ближний бой.
Бои идут и на окраинах города — в особенности в районе села Хромово. Там проходит трасса, по которой идет снабжение украинских подразделений. Использовать другие пути снабжения, отмечает британская разведка, украинским войскам сложно из-за весенней распутицы.
Украинская разведка посоветовала россиянам не ходить на парад 9 мая и держаться подальше от военной техники
25 апреля украинское издание «Обозреватель» опубликовало инструкцию, якобы составленную российскими военными на случай обнаружения постороннего беспилотника «на территории парадной площадки».
Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии журналистам заявил, что Киев владеет всей информацией о мерах безопасности, которые российские власти предпринимают в связи с 9 мая.
«Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связаны с военными преступниками и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины», — заявил представитель разведки.
Ранее один из учредителей украинского «Монобанка» и производителя беспилотников «Довбуш Т10» Владимир Яценко пообещал отдать не менее 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов) тому, кто посадит дрон на Красной площади в Москве 9 мая.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева есть юридическое право уничтожать все, что находится в аннексированных Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Так он прокомментировал статью The Washington Post о том, что Украина якобы собиралась нанести удар по территории РФ в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2023 года. Согласно утечке из Пентагона, Главное управление разведки Минобороны Украины согласилось поменять эти планы по просьбе США.
«Для нас другие приоритетные цели <…> Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — сказал Подоляк.
Конгрессмены от Демократической и Республиканских партий США внесли в палату представителей резолюцию, требующую, чтобы война в Украине завершилась возвращением к границам 1991 года (то есть с Крымом и другими территориями, аннексированными РФ).
«Политика США заключается в том, что Украина должна победить вторжение и восстановить свои международно признанные границы в рамках 1991 года», — отмечается в документе.
Также в резолюции говорится, что Украина должна вступить в НАТО, Россия обязана выплатить репарации, а кремлевские чиновники — предстать перед судом за военные преступления.
Документ подготовили республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн, которые входят в Хельсинкскую комиссию конгресса. Прежде чем документ вынесут на голосование в палате представителей, его рассмотрит комитет палаты по иностранным делам.
Украина готова обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или территориальным уступкам. Об этом в интервью CNN заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Лиман, 25 апреля
Поврежденный салон красоты в городе в Краматорском районе Донецкой области, который на протяжении шести месяцев 2022 года находился под российской оккупацией. Лиман до сих пор подвергается обстрелам, линия фронта проходит в нескольких километрах в востоку от города.
Командующий Силами специальных операций ВСУ бригадный генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут, сообщила утром 26 апреля пресс-служба украинского Генштаба.
Как отмечается, в ходе поездки он ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с военнослужащими подразделений Сил специальных операций, защищающими этот населенный пункт.
«Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знаете, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО — это прежде всего преимущество качества над количеством», — приводят слова Хоренко в Генштабе.
Группа Ермака-Макфола, занимающаяся разработкой рекомендаций по санкциям в отношении России и Беларуси, предложила европейским странам при выдаче виз россиянам брать «сбор на восстановление Украины».
«У россиян будет выбор — заплатить сверху и увидеть Рим или сэкономить и отдыхать в Минске», говорится в новых рекомендациях группы Ермака-Макфола, внимание на которые обратил The Bell.
Другим вариантом изменения визовой политики в отношении граждан РФ эксперты видят полный отказ в выдаче шенгенских виз. Ряд стран Евросоюза, отмечают эксперты, уже не выдают туристические визы россиянам, остальным государствам следует тоже рассмотреть эту возможность.
- Группа Ермака-Макфола была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, ее работой руководят глава президентского офиса Украины Андрей Ермак и Майкл Макфол, в прошлом — посол США в России, а сейчас — профессор Стэнфорда. В группу входят более 100 экспертов, в основном из США и Украины. Ее рекомендации могут учитываться при подготовке санкций, но окончательное решение об ограничительных мерах принимают власти той или иной страны.
Вечером 25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий «передачу во временное управление» активов юридических и физических лиц из «недружественных стран» в случае изъятия российских активов за рубежом.
Указ, носящий название «О временном управлении некоторым имуществом», переводит под временное управление Росимущества акции немецкой энергетической компании Uniper SE и Fortum Russia B.V. — совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных удара, из которых две ракеты с ЗРК С-300 — по центру города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.
- Также противник нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и критической инфраструктуре населенных пунктов.
- Основные усилия россиян сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения сил обороны Украины за прошедшие сутки отразили 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
- Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Сбиты два разведывательных БПЛА типа «Зала» и «Орлан-10».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 427-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет регулярный онлайн, в котором будет следить за ходом боевых действий и событиями в остальном мире, связанными с войной.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.