Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает китайский телеканал CGTN.

Это первый телефонный разговор Си и Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Зеленский подтвердил в твиттере, что говорил с лидером Китая. «У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с Председателем КНР Си Цзиньпином. Я верю, что этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае придадут мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», — заявил Зеленский.

МИД КНР сообщил, что переговоры состоялись по инициативе украинской стороны и во многом были посвящены урегулированию украинского кризиса. «Китай будет настаивать на установлении мира и содействии переговорам, а также приложит собственные усилия, чтобы как можно скорее остановить войну, прекратить огонь и восстановить мир», — заявили в министерстве.

Из заявления президента Украины следует, что он назначил нового украинского посла в Пекине. Им стал Павел Рябикин, работавший до марта министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Предыдущий посол в Китае Сергей Камышев умер в 2021 году, после чего Украина не назначала своего представителя в стране.

В годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину МИД Китая представил свою позицию «по политическому решению украинского кризиса», состоящую из 12 пунктов. Среди них — отказ от односторонних санкций и менталитета холодной войны. Владимир Зеленский сказал, что «это не мирный план Китая», а «мысли» Пекина, но то, что Китай начал говорить об Украине — это «очень неплохо».

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