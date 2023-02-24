Уважать суверенитет, отказаться от односторонних санкций и менталитета холодной войны. Китай представил план урегулирования войны в Украине

Министерство иностранных дел Китая опубликовало план КНР по урегулированию полномасштабной войны в Украине. Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Он включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить, чтобы приблизить завершение войны:

Уважать суверенитет всех стран. По мнению Китая, все страны должны строго соблюдать международное законодательство, в том числе цели и принципы Устава ООН. Также должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран, а международное право должно применяться без двойных стандартов.

По мнению Китая, все страны должны строго соблюдать международное законодательство, в том числе цели и принципы Устава ООН. Также должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран, а международное право должно применяться без двойных стандартов. Отказаться от менталитета холодной войны. В этом пункте Китай призывает относиться серьезно к законным интересам безопасности отдельных стран, и не пытаться обеспечивать безопасность регионов с помощью усиления или расширения военных блоков. «Мы должны придерживаться общей концепции безопасности и не допускать формирования лагерных противостояний», — говорится в документе.

В этом пункте Китай призывает относиться серьезно к законным интересам безопасности отдельных стран, и не пытаться обеспечивать безопасность регионов с помощью усиления или расширения военных блоков. «Мы должны придерживаться общей концепции безопасности и не допускать формирования лагерных противостояний», — говорится в документе. Прекратить огонь . Китай отмечает, что «в войнах нет победителей», и призывает страны «не подливать масла в огонь». КНР также настаивает, что необходимо возобновление прямого диалога между Россией и Украиной.

. Китай отмечает, что «в войнах нет победителей», и призывает страны «не подливать масла в огонь». КНР также настаивает, что необходимо возобновление прямого диалога между Россией и Украиной. Начать мирные переговоры. « Диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса», — говорится в плане. Китай также призывает международное сообщество создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса», — говорится в плане. Китай также призывает международное сообщество создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. Разрешить гуманитарный кризис. Пекин призывает не допускать политизации гуманитарных вопросов, защищать безопасность гражданских лиц и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации. Помимо этого, КНР предлагает нарастить гуманитарную помощь и поддерживать координирующую роль ООН в этом вопросе.

Пекин призывает не допускать политизации гуманитарных вопросов, защищать безопасность гражданских лиц и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации. Помимо этого, КНР предлагает нарастить гуманитарную помощь и поддерживать координирующую роль ООН в этом вопросе. Защита гражданских лиц и военнопленных. Китай призывает стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право, воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, а также уважать основные права военнопленных и создать более благоприятные условия для их обмена.

Китай призывает стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право, воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, а также уважать основные права военнопленных и создать более благоприятные условия для их обмена. Поддерживать безопасность атомных электростанций. Китай призывает стороны конфликта «противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты», а также соблюдать конвенции о ядерной безопасности.

Китай призывает стороны конфликта «противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты», а также соблюдать конвенции о ядерной безопасности. Снижение стратегических рисков. Пекин подчеркивает, что ядерное оружие не может быть использовано, равно как биологическое и химическое оружие.

Пекин подчеркивает, что ядерное оружие не может быть использовано, равно как биологическое и химическое оружие. Гарантировать вывоз зерна. Китай считает, что все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю.

Китай считает, что все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю. Прекратить односторонние санкции. Китай считает, что односторонние санкции «не только не решат проблемы, но и создадут новые». Он призывает все «соответствующие страны» прекратить злоупотреблять односторонними санкциями, сыграть свою роль в охлаждении кризиса в Украине и создать условия для развития экономики развивающихся стран.

Китай считает, что односторонние санкции «не только не решат проблемы, но и создадут новые». Он призывает все «соответствующие страны» прекратить злоупотреблять односторонними санкциями, сыграть свою роль в охлаждении кризиса в Украине и создать условия для развития экономики развивающихся стран. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Пекин призывает все страны защищать мировую экономику и противостоять ее политизации и использованию в военных целях.

Пекин призывает все страны защищать мировую экономику и противостоять ее политизации и использованию в военных целях. Содействовать послевоенному восстановлению. «Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов», — говорится в документе.

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Мирный план Китая анонсировал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат тогда не раскрыл детали плана, однако отметил, что для создания безопасного мира все страны должны уважать Устав ООН, а также суверенитет и территориальную целостность друг друга. При этом, отвечая на вопросы, он заявил, что также «необходимо уважать законные интересы безопасности России».

Накануне публикации плана Ван И приехал в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. С Украиной, как пишет AFP, Китай перед представлением плана не консультировался.

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