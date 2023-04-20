В Петербурге начали рассылать «тестовые» электронные повестки. Военком Москвы говорил, что для этого нужно отдельное постановление правительства

В Санкт-Петербурге началась рассылка электронных повесток. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главного военкома города Сергея Качковского.

По словам Качковского, пока повестки рассылаются в «тестовом» режиме. Они приходят в личный кабинет на «Госуслугах»; также прорабатывается вопрос о рассылке через СМС.

Ранее о начале рассылки повесток «в тестовом режиме» через «Госуслуги» заявлял главный военком Москвы Максим Локтев. После того как в Минцифры отметили, что юридических оснований для использования «Госуслуг» таким образом нет, Локтев отказался от своего заявления, сказав, что «тестирование начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ».

Электронные повестки, направляемые через «Госуслуги» в рамках текущего весеннего призыва, не будут иметь юридической силы, утверждал 19 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, такие уведомления «обязательно будут дублироваться традиционными способами».