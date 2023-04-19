В Госдуме заявили, что в весенний призыв электронные повестки будут рассылать «в тестовом режиме». Они якобы не будут иметь юридической силы

Электронные повестки в ходе текущего весеннего призыва будут рассылать только в тестовом режиме и они не будут иметь юридической силы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами», — сказал депутат.

Он отметил, что тестовая рассылка нужна, чтобы «апробировать систему».

Ранее сам Андрей Картаполов, который выступал как один из авторов закона, говорил, что он вообще не будет действовать во время весеннего призыва.

Военком Москвы Максим Локтев 17 апреля заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже сейчас. После того как в министерстве цифрового развития отметили, что пока законных оснований для этого нет, Локтев уточнил, что рассылка начнется только после того, как правительство примет необходимые нормативные акты.

Закон об электронных повестках предусматривает, что повестка считается врученной в момент ее появления в личном кабинете на «Госуслугах» вне зависимости от того, видел ее призывник или нет. Сразу после «получения» такой повестки человеку закрывают выезд за границу, а впоследствии в случае неявки в военкомат на него накладываются дополнительные ограничения в правах.