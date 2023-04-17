Военком Москвы: рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв (то есть сейчас). В Госдуме говорили, что этого не будет

Рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется в «тестовом режиме» уже во время весеннего призыва, заявил в пресс-центре «Московского комсомольца» военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал „Госуслуг“, через СМС-сообщения и в телефонном режиме», — сказал Локтев, рассказывая об изменении порядка оповещения россиян о необходимости явиться в военкоматы.

«Что касается всего остального, действующее законодательство (вероятно, речь идет о законодательстве о призыве в армию — прим. „Медузы“) не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый. Думаю, что мы эту кампанию проведем достаточно спокойно и в хорошем настроении», — добавил военком Москвы.

После того как СМИ обратили внимание на высказывания Локтева, в Минцифры РФ сообщили, что пока оснований для рассылки повесток через портал «Госуслуг» нет. Ведомство утверждает, что в принятом законе об электронных повестках не указано, что их будут направлять через портал.

«Способы направления повесток еще должно установить Правительство отдельным актом, который не принят. В явном виде в законе предусматривается использование портала Госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан», — заявило министерство.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках сразу во втором и третьем чтении. На следующий день его одобрил Совет Федерации, а 14 апреля его подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон предполагает, что военкоматы смогут отправлять повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах». Электронная повестка будет считаться врученной сразу после ее размещения в личном кабинете. После этого военнообязанному запретят выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. «Уклонистов» также лишат права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что закон не будет действовать во время весеннего призыва. В Генштабе Вооруженных сил РФ, комментируя весеннюю призывную кампанию, заявляли, что «веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет.

Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля. На срочную службу планируют отправить 147 тысяч человек, что на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года. По данным Генштаба, за первые две недели кампании 21 тысячу россиян призвали на срочную службу.