Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля. На срочную службу планируют отправить 147 тысяч человек — на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.

В весенний призыв 2023 года еще будут призывать с 18 до 27 лет.

Повысить границы призывного возраста планируют с весеннего призыва 2024 года. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий, что верхняя граница призывного возраста будет повышена до 30 лет уже в весенний призыв 2024 года, а нижнюю границу будут поднимать до 21 года.

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