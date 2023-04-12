Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках в армию и запретах для «уклонистов»

Совет Федерации на заседании 12 апреля одобрил закон, который вводит электронные повестки в армию и ограничения для «уклонистов». Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки поддержали 163 сенатора, один проголосовал против.

Во время обсуждения закона его раскритиковала сенатор Людмила Нарусова. Она заявила, что поправки направлены на ограничение прав и не соотносятся с существующими законами и Конституцией. По ее мнению, наказание за неполучение повестки «неадекватно», а сам закон был принят поспешно.

После этого председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко предложил лишить ее права голоса, уточняет РБК.

11 апреля поправки сразу во втором и третьем чтениях одобрила Госдума. Они предполагают создание реестра военнообязанных, в котором будут собирать сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы. Поправки также узаконивают электронные повестки, их будут рассылать в личные кабинеты на «Госуслугах». Тем, что получит повестки, запрещается выезд из России до тех пор, пока они не придут в военкомат.