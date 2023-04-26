В Петербурге начали рассылать повестки с угрозой применить «ограничительные меры»

Руководитель антивоенного проекта «‎Идите лесом» Григорий Свердлин сообщил, что в России начали рассылать повестки, в которых призывникам угрожают «ограничительными мерами».

Такую повестку, судя по фотографии Свердлина, получил житель Петербурга, которого вызвали в военкомат Выборгского района города.

«Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры», — сказано в опубликованной повестке.

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон об электронных повестках и ограничительных мерах для «уклонистов». Закон предполагает, что в России появится реестр военнообязанных, где станут собирать данные о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы. Документ узаконил электронные повестки, которые планируют рассылать в личные кабинеты на «Госуслугах». Людям, получившим повестки, запрещается выезд из России до тех пор, пока они не придут в военкомат.

В Петербурге ранее в апреле уже начали рассылать «тестовые» электронные повестки, после чего в Минцифры РФ подчеркнули, что для этого нужен отдельный нормативный акт, который пока не принят.

Читайте также

Краткое содержание военной реформы: повестки — электронные, границы — закрытые. Кого это коснется? (Спойлер: всех) А если все-таки не ходить в военкомат? (Спойлер: все сложно) 13 карточек