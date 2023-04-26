Россия и Украина провели обмен пленными
Источник: Андрей Ермак
В Украину вернулись 44 человека в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам Ермака, из плена вернулись 36 рядовых и сержантов, шесть офицеров и двое гражданских. Он добавил, что эти военнослужащие участвовали в защите Мариуполя, «Азовстали», Херсонской области и участвовали в боевых действиях на востоке страны.
Минобороны России в свою очередь сообщило о возвращении 40 российских военнослужащих, «которым в плену грозила смертельная опасность». Военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.