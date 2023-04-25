Война Четыреста двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

В Новосибирске обнаружили массовое захоронение с символикой ЧВК Вагнера и флагами России

Десятки свежих могил обнаружили на Гусинобродском кладбище, сообщает «Тайга.инфо», ссылаясь на читателей, приславших видео с кладбища.

«Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го», — пишет издание.

Всего, предположительно, появилось около 200 новых могил. На большинстве из них установлены венки, с которыми ассоциируют ЧВК Вагнера. На некоторых замечены только венки в цветах российского флага.

Многие имена на крестах, которые проверили журналисты, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих в «спецоперации».