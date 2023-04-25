Война Четыреста двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 24 апреля — здесь.
Главные новости
- Минобороны РФ пригрозило выйти из «зерновой сделки» из-за атак дронов.
- Евросоюз и Япония выступили против полного запрета на экспорт товаров в Россию.
Холдинг «Автодом» объявил о закрытии сделки по приобретению российских активов автоконцерна Mercedes-Benz, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
В периметр сделки вошли официальный дистрибутор немецкой компании в России — АО «Мерседес-Бенц Рус», завод в Московской области, дочерние компании по лизингу и страхованию, а также «Мерседес-Бенц Банк Рус».
В Новосибирске обнаружили массовое захоронение с символикой ЧВК Вагнера и флагами России
Десятки свежих могил обнаружили на Гусинобродском кладбище, сообщает «Тайга.инфо», ссылаясь на читателей, приславших видео с кладбища.
«Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го», — пишет издание.
Всего, предположительно, появилось около 200 новых могил. На большинстве из них установлены венки, с которыми ассоциируют ЧВК Вагнера. На некоторых замечены только венки в цветах российского флага.
Многие имена на крестах, которые проверили журналисты, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих в «спецоперации».
В России подготовили новый учебник истории для 11-х классов, содержащий раздел о «специальной военной операции» (СВО), как российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину. Новое учебное пособие министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил 24 апреля.
Как сообщает ТАСС, в учебнике будут раскрыты причины начала СВО. «Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение», — цитирует агентство выдержки из учебника.
Авторы нового пособия — помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли шесть ракетных и 62 авиационных удара, совершили 70 пускоов из реактивных систем залпового огня.
- Россия наступает на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 43 атаки россиян. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
- ВСУ отбиты атаки российских войск на Бахмутском направлении — в Новомарково и Хромово, а также в Бахмуте, на Авдеевском направлении — возле Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское, на Марьинском — возле Марьинки и Новомихайловки.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам. Сбиты 10 БпЛА различных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
По меньшей мере пять человек получили ранения из-за удара России по центру Купянска, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, российские войска обстреляли город в Харьковской области из С-300. «Попали в музей. Под завалами есть люди», — заявил Ермак.
Он опубликовал видео с последствиями удара.
Внимание. На записи звучит нецензурная брань.
Евросоюз и Япония выступили против полного запрета на экспорт товаров в Россию
Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США намеревается вынести на саммит G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, предложение о введении эмбарго на экспорт практически любых товаров в Россию. Предполагалось, что в список исключений могут попасть, например, лекарства и продукты питания.
Однако, как рассказали источники FT, на подготовительной встрече к саммиту G7 представители Евросоюза и Японии назвали подобную меру невозможной.
Минобороны РФ заявило, что атаки беспилотников в аннексированном Севастополе поставили под угрозу продление зерновой сделки
Минобороны заявило, 23 марта и 24 апреля «Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами». По версии ведомства, они были запущены из акватории порта Одессы, «определенного для реализации черноморской инициативы».
За нашим онлайном (и другими важными событиями) можно также следить в телеграм-канале «Медуза — LIVE». Читайте нас там, где удобнее, и будьте в курсе.
Московские студенты столкнулись с весенним призывом в армию. Рассказываем, что делать в такой ситуации
В конце апреля студенты как минимум трех московских вузов, включая и тех, у кого действует отсрочка от призыва, получили повестки в военкомат. Один из студентов, 22-летний Артем Анисимов, потерял свою отсрочку из-за того, что перепоступал в вуз. В то же время он продолжал судиться с военкоматом из-за признания его годным к службе. Утром 22 апреля Анисимова забрали из комнаты в общежитии МИРЭА в военкомат — почти сразу призвали в армию и отправили на сборный пункт.
В Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Здравствуйте. Начинается 426-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.