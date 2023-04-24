Война Четыреста двадцать пятый день

Минфин РФ заявил, что законопроект о повышении НДФЛ для уехавших за рубеж не затрагивает тех, кто работает по трудовым договорам.

В связи с появившийся информацией в СМИ о внесении в Государственную Думу налоговых поправок, предусматривающих применение 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, Минфин России поясняет.

Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются. Также обращаем внимание, что Законопроект в настоящее время ещё дорабатывается на площадке Правительства РФ.

Это утверждение фактически противоречит тексту законопроекта, который был представлен сегодня утром.