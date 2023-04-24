Война Четыреста двадцать пятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 23 апреля — здесь, фотографии этого дня — тут.
Главные новости:
- Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ с 13% до 30% для россиян, работающих из-за границы. Минфин уверяет, что это не распространяется на тех, кто работает по трудовым договорам.
- На фронтмена «Несчастного случая» Алексея Кортнева завели уголовное дело об оскорблении полицейского.
- В Подмосковье нашли упавший дрон со взрывчаткой.
- Ночью надводные беспилотники атаковали Севастополь, заявил глава аннексированного города Михаил Развожаев.
- Казахстан отказался от военного парада на День Победы.
Минфин РФ заявил, что законопроект о повышении НДФЛ для уехавших за рубеж не затрагивает тех, кто работает по трудовым договорам.
В связи с появившийся информацией в СМИ о внесении в Государственную Думу налоговых поправок, предусматривающих применение 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, Минфин России поясняет.
Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются. Также обращаем внимание, что Законопроект в настоящее время ещё дорабатывается на площадке Правительства РФ.
Это утверждение фактически противоречит тексту законопроекта, который был представлен сегодня утром.
Мосгорсуд оставил под арестом Дарью Трепову
Трепова — обвиняемая по делу об убийстве Владлена Татарского, которое следствие квалифицирует как теракт. По версии обвинения, она передала Татарскому статуэтку, в которой была бомба.
«Я безумно сожалею о произошедшем. Каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — сказала Трепова на заседании.
Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в войне в Украине.
Он отслужил в Вооруженных силах в свое время. Он свою конституционную обязанность выполнил. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе.
Ежедневная сводка британской разведки
На этот раз Минобороны Великобритании дает свой взгляд на ситуацию с выдачей российских паспортов в аннексированных регионах.
- «Власти на оккупированных территориях Украины почти наверняка принуждают населения получать паспорта РФ. Жителей Херсона предупреждали, что тех, кто не получит российский паспорт к 1 июня 2023 года, „депортируют“, а их имущество конфискуют».
- «Россия использует паспорта как инструмент „русификации“ оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года».
- «Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократическую систему РФ — чтобы в преддверии президентских выборов 2024 года представить вторжение как успешное».
Южная Корея запретит экспорт деталей для автомобилей в Россию
Министерство торговли страны расширит список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию нужно получать специальное разрешение у властей, с 57 до 798 позиций.
Под новые ограничения попадут детали для автомобилей дороже 50 тысяч, проводники и квантовые компьютеры, промышленное и строительное оборудование, а также сапфиры и рубины.
Против Алексея Кортнева возбудили уголовное дело
Эту информацию агентству ТАСС подтвердил сам фронтмен «Несчастного случая».
По утверждению телеграм-канала «Культуръка Новосибирска», первым сообщившего о деле, оно заведено по статье об оскорблении представителя власти (319 УК РФ). Поводом для него стал неприличный жест, который Кортнев показал силовикам, сорвавших в феврале выступление группы в Новосибирске под предлогом задымления в соседнем помещении. Самого Кортнева тогда задержали, однако, по его словам, инцидент был исчерпан, и протоколов на него не составляли.
Кортнев последовательно занимает антивоенную позицию. В частности, он называл слова российских властей о «восстановлении исторической справедливости» в Украине «прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций».
Бахмут, Донецкая область
Военные расходы стран Европы за год достигли максимума со времен холодной войны
Как подсчитал Стокгольмский институт исследования проблем мира, в 2022 году траты европейских стран по оборонным статьям бюджета увеличились в общей сложности на 13%, что стало максимальным ростом с 1989 года.
Так, например, Финляндия потратила на эти цели 36% больше, чем год назад, Литва — на 27% больше, Швеция — на 12%, Польша — на 11%.
В Ровеньках в аннексированной ЛНР беспилотник атаковал нефтебазу.
Ровеньки находятся в 100 километрах от линии фронта.
В Казахстане отказались от военного парада на День Победы
Такое решение власти объяснили необходимостью экономии денег, а также «решения других задач».
Подкаст «Что случилось» — о том, что происходит с УПЦ после начала войны
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За последние сутки россияне нанесли один ракетный и 46 авиаударов, а также совершили 60 обстрелов и РСЗО.
- Основные попытки наступления россияне предпринимают на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За сутки там отражено около 60 атак.
- Под Бахмутом, кроме боев за город, россияне пытались наступать в окрестностях Григоровки, Богдановки и Ивановского. Под Авдеевкой — в районах Новокалинового и Первомайского; наступления были безуспешными, россияне понесли большие потери.
- Украинская авиация нанесла 14 ударов. Подразделения артиллерии и ракетных войск поразили три РЛО россиян.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и неудачах противника на поле боя.
Владимир Зеленский — о том, почему Украина не отступает в Бахмуте
Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет расширить фронт боевых действий и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше наших земель.
В интервью «Аль-Арабии» Зеленский выразил мнение, что если российские войска полностью захватят Бахмут, он может стать плацдармом для наступления на Краматорск и Славянск.
В Подмосковье нашли дрон со взрывчаткой
Дрон, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, был найден в воскресенье, 23 апреля, в Богородском округе (Ногинский район) недалеко от СНТ «Заря». Беспилотник, разломанный пополам, «забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел», заявил источник агентства.
Севастополь ночью атаковали беспилотники
Как заявил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев, атака произошла в 3:30. По его словам, один дрон был уничтожен силами противоподлодочно-диверсионного обеспечения, еще один взорвался сам.
Никаких повреждений нет, сказал Развожаев.
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