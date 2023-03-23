Бывший сотрудник МВД год находится под арестом по делу о «фейках» про армию. Следствие посчитало публичными его разговоры по телефону, так как их прослушивал следователь

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В середине марта 2022 года Пресненский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего капитана внутренней службы МВД, 37-летнего Сергея Веделя (Клокова). Следственный комитет обвиняет его в «фейках» про российскую армию (пункты «а», «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК). Следствие утверждало, что он распространял «недостоверную информацию о действиях российских военных» с помощью телефонных звонков. При этом статья 207.3 предполагает публичное распространение такой информации. С тех пор Ведель находится в СИЗО, он стал первым арестованным по новой на тот момент статье УК.

23 марта 2023 года оппозиционер Илья Яшин, осужденный по статье о военных «фейках», рассказал в своем телеграм-канале, что на днях познакомился с Веделем на «тюремной сборке». Ему удалось ознакомится с обвинительным заключением по делу бывшего полицейского.

По словам Яшина, Ведель работал водителем одного из руководителей в главном управлении МВД по Москве. За месяц до начала войны телефон Сергея начали прослушивать, так как он родился в Украине (в Москву он переехал в 1997 году). После начала российского вторжения Ведель созванивался с родственниками в Украине, в том числе с крестным и дядей. Разговоры, согласно обвинительному заключению, прослушивал следователь. В рапорте говорится, что Ведель во время одной из телефонных бесед «отрицал, что киевский режим является нацистским», говорил, что под Ростовом-на-Дону «был провокацией для оправдания ввода ВС РФ на территорию Украины», утверждал, что «целью является смена власти на Украине», сообщал о «больших потерях российской стороны в первые дни СВО».

Уголовное дело против Веделя возбудили через неделю. Адвокат обращал внимание, что распространение сведений нельзя признать публичным, если человек вел частный разговор по телефону. Но следователь заявил, что разговор был публичным, так как его свидетелем «по долгу службы» стал сотрудник правоохранительных органов, прослушивавший телефон. По словам следователя, прослушивавший беседу сотрудник испытал от услышанного «чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства».

Яшин также ознакомился с показаниями руководителя Веделя, который сообщил следствию, что этот водитель ему никогда не нравился, «был неряшлив и не умел работать с документами». Начальник также рассказал следствию, что пытался объяснить подчиненному, что «СВО — это вынужденная мера и другого варианта у РФ не было», но тот «упорно придерживался своей точки зрения».

«Сергей Ведель неплохо держится и сидит достойно. За детей только переживает», — рассказал Яшин.

Как рассказывал «Адвокатской улице» адвокат Веделя Даниил Берман, на допросе обвиняемый рассказал, что родился в украинском городе Ирпень, некоторое время жил в Буче. В Украине у него остались друзья и родственники, сам Ведель ездил туда раз в году к бабушке и деду. По его словам, устроиться в полицию ему помог отец «через знакомого генерала». Следователь задавал Веделю вопросы о личных телефонных разговорах. В материалах дела есть стенограммы этих бесед.

Что еще известно об этом деле

В Москве за распространение «фейков» о войне арестовали бывшего капитана МВД Сергея Клокова «Медуза» поговорила с его адвокатом, матерью и женой

Что еще известно об этом деле

В Москве за распространение «фейков» о войне арестовали бывшего капитана МВД Сергея Клокова «Медуза» поговорила с его адвокатом, матерью и женой

В первом разговоре собеседники обсуждают цены на продукты, после чего Ведель говорит, что не надо было «Киев бомбить». После этого они спорят о действиях России в Украине и ссорятся. Ведель пересказывает слова некоего украинского полицейского о российских потерях и предлагает собеседнику «доводить до людей это все». Он также утверждает, что «разговаривал с начальником убойного отдела Киева».

Во втором разговоре обсуждается продажа автомобиля. Кроме того, Ведель рассказывает о том, что видел его отец, который застал начало войны в Черниговской области. Он говорит, что никаких «нациков» в Украине нет, и пересказывает видео из интернета, говоря: «Там дети были, столько детей убито».

Согласно расшифровке, третий разговор начинается со слов Веделя «Слава Украине!» Далее собеседники обсуждают боевые действия, Ведель пересказывает данные о российских потерях, которые называли власти в Киеве. В какой-то момент он эмоционально говорит: «Я Москву брать буду! Я такого геноцида не прощу».

На первом допросе Ведель объяснил, что эти разговоры были «эмоциональными политическими дискуссиями». Он подтвердил, что связывался со знакомым отца, сотрудником «убойного отдела» киевской полиции, чтобы узнать о судьбе друзей.

Согласно постановлению о привлечении Веделя в качестве обвиняемого, СК посчитал «фейками» такие его слова:

о вывозе из Украины трупов солдат в Беларусь для их сожжения в крематории с целью дальнейшего отказа в выплатах родственникам погибших солдат и сокрытия от россиян количества погибших;

об отсутствии в Украине «нацистов» и распространении Россией «фейковой информации» об их наличии;

о совершении взрывов солдатами РФ на территории Ростовской области с целью провокации и оправдания своего вторжения в Украину;

о массовом убийстве солдатами России мирных жителей Украины.

После предъявления обвинения с Веделем провели еще один допрос, на котором он сказал, что «осознает и понимает, что допустил ошибку», что «в действительности русские солдаты не убивают мирных жителей, не уничтожают дома и имущество, что никто не собирается свергать действующую власть РФ, что на территории Украины на самом деле имеются „нацисты“, что трупы российских солдат не сжигают в крематории Республики Беларусь».

18 января 2023 года Перовский районный суд Москвы продлил Веделю меру пресечение еще на три месяца. В ноябре SOTAvision сообщала, что он перенес в СИЗО микроинсульт.

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