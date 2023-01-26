В ДНР заявили, что российские войска вошли в Угледар. Генштаб ВСУ сообщил об отбитой атаке на город

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Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что российские войска «вошли и закрепились на окраинах» Угледара в Донецкой области.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, которые приводит ТАСС, основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи, «как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе ».

«Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — заявил Кимаковский.

Генштаб ВСУ в своей сводке утром 26 января сообщил, что украинским силам удалось успешно отразить атаку российских войск в районе Угледара.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Первые сообщения о том, что войска РФ наступают на Угледар появились вечером 24 января. Утверждалось, что в наступлении участвуют силы морской пехоты Тихоокеанского флота. Визуальных подтверждений их успехов на данный момент не поступало. Цель наступления — рассечь оборону ВСУ между Донецкой и Запорожской областями и обезопасить железную дорогу между Донецком и Мелитополем, писала «Медуза» в обзоре ситуации в зоне боев, опубликованном 25 января.

Смотрите карту боев от «Медузы»

Красными точками показаны последние события, серыми — более ранние. Черным обозначена приблизительная линия соприкосновения на дату обновления; красные и голубые площади обозначают области, занятые (с начала сентября) российскими и украинскими силами — если на них нажать, появится дополнительная информация. Справа открывается панель, через которую доступен поиск по описанию события. Воздушные удары отмечены особой иконкой, наземные операции — точками. Чтобы получить ссылку на источник, нажмите на точку на карте. Если что-то не работает — попробуйте открыть карту в браузере по ссылке или воспользуйтесь таблицей ниже.