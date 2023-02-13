ВСУ утверждают, что под Угледаром разбили элитную российскую бригаду морпехов. Один из военных рассказал о гибели 500 сослуживцев Путин говорил, что морская пехота «героически сражается» в Украине

Спутниковый снимок колонны российской бронетехники, разбитой под Угледаром. 8 февраля 2023 года Maxar Technology / Reuters / Scanpix / LETA

При штурме Угледара в Донецкой области российская армия могла потерять весь состав элитной . Об этом 12 февраля сообщило американское издание Politico со ссылкой на представителя Сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского.

«155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи; второй раз их разгромили под Донецком — они снова восстановились. А сейчас уже почти вся бригада уничтожена под Угледаром», — заявил Дмитрашковский.

Вероятно, Дмитрашковский говорит о боях за село Павловка, которое находится в четырех километрах от Угледара и в 60 километрах от Донецка. В штурме села участвовали морские пехотинцы 155-й бригады. В начале ноября 2022 года в телеграм-каналах российских «военкоров» появилось обращение морпехов. Военные сообщили, что за четыре дня наступления в районе Павловки потеряли около 300 человек и половину военной техники. Они попросили губернатора Приморья Олега Кожемяко добиться проверки в отношении офицеров, ответственных за неподготовленное наступление и высокие потери среди военнослужащих. Кожемяко сначала предположил, что сообщение военных может быть «вбросом украинских спецслужб». Позже он заявил, что связался с командирами морпехов — они подтвердили, что в районе Павловки идут тяжелые бои, но сообщения о потерях назвали «значительным преувеличением». Губернатор передал обращение бойцов 155-й бригады в военную прокуратуру для «разбора». Минобороны РФ тогда утверждало, что потери 155-й бригады более чем за 10 дней не превышают 1% боевого состава. Как сообщал «7×7», военным, которые пожаловались Кожемяко на большие потери, вынесли выговор. Бригаду отправили на новый штурм, в ходе которого, предположительно, погибли 100–115 человек. Всего на тот момент, рассказывал изданию один из морпехов, в бригаде было около 450–500 погибших. 14 ноября Минобороны РФ заявило о захвате Павловки.

Что раньше рассказывали морпехи 155-й бригады Морпехи из Приморья рассказали, что понесли большие потери в результате неудачного наступления в Донецкой области Губернатор назвал их жалобу «вбросом украинских спецслужб»

По словам Дмитрашковского, в районе Угледара погибали по 150-300 морских пехотинцев в день. Всего в бригаду, утверждает представитель ВСУ, входили около пяти тысяч человек.

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Один из морских пехотинцев 155-й бригады рассказал изданию «7×7», что военные штурмовали Угледар с 23 января. Бригада на 80-90% состояла из мобилизованных. По его словам, из-за больших потерь «все время подвозили новых».

После очередного штурма, утверждает морпех, от третьей роты десантно-штурмовой бригады осталось не больше восьми человек. Многие военнослужащие попали в плен.

«Кто выжил, сказали, что дезертиры. Лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение [вероятно, речь идет об отношении российского командования к выжившим бойцам бригады] максимально плохое. Уже положили человек 500, может, больше. Командир бригады сказал, что домой мы уедем только 200-ми [погибшими], либо 300-ми [ранеными]», — цитирует морпеха «7×7».

Сведения о пленных подтверждаются данными из телеграм-канала «Не жди меня из Украины», где публикуют информацию о погибших и пленных россиянах. Как пишет «7×7», известны имена 13 морпехов 155-й бригады, попавших в плен с 3 февраля.

Минобороны России сообщения о разгроме 155-й бригады и потерях среди морпехов не комментировало.

«Пехота морская работает как следует, прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — заявил президент России Владимир Путин 9 февраля после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Фрагмент с этой цитатой 12 февраля показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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