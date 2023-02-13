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Война Триста пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 февраля читайте здесь.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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Посольство США в РФ накануне призвало американцев не ездить в Россию из-за «непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских военных сил в Украину», а также из-за возможного преследования американцев в РФ. Об этом сообщается на сайте посольства.

«Россия может отказать в признании двойного гражданства США, лишить доступа к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать на военную службу», — сказано в сообщении американской дипмиссии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его помощника, командира спецназад «Ахмат» Апты Алаудинова пытались отравить

По словам Кадырова, 8 февраля адьютант Алаудинова получил конверт, обработанный отравляющим веществом. Глава Чечни отметил, что Алаудинов понял это по едкому запаху, после чего обработал руки и носовую полость. Алаудинов также сообщил об этом двум своим адъютантам, которые контактировали с конвертом.

«Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий», — заявил Кадыров. Он утверждает, что жизни Алаудинова ничего не угрожает.

Глава Чечни не уточнил, где это произошло. В начале февраля Алаудинов, судя по прежним сообщениям Кадырова, находился в зоне «спецоперации» в Украине.

Бахмут, Донецкая область

Ожесточенные бои в районе Бахмута идут с июля 2022 года. С российской стороны значительную роль в битве играют наемники ЧВК Вагнера, который в январе заняли несколько населенных пунктов возле Бахмута.

Центр Бахмута, 13 февраля 2023 года
Libkos / AP / Scanpix / LETA

Аналитики, расследователи и даже глава ЦРУ полагают, что Владимир Путин уверен: несмотря на неудачи на фронте, в долгосрочной перспективе Россия выиграет войну с Украиной. Эксперты считают, что из-за этого Москва готова вести боевые действия еще два-три года.

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По мнению аналитиков, Путин уверен, что рано или поздно сможет победить Украину — и потому готовится воевать еще несколько лет Но готов ли Запад к такой долгой войне? И чем она закончится для России?

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По мнению аналитиков, Путин уверен, что рано или поздно сможет победить Украину — и потому готовится воевать еще несколько лет Но готов ли Запад к такой долгой войне? И чем она закончится для России?

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • Российские войска несут значительные потери, особенно в живой силе. Россия сосредоточила основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
  • За минувшие сутки украинские силы отбили атаки возле населенных пунктов: Гряниковка Харьковской области, Кременная и Белогоровка в Луганской области, Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области, Зализничное в Запорожской области (к западу от Гуляйполя).
  • Российские войска нанесли четыре ракетных удара и совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сохраняется высокая угроза, что Россия продолжит наносить авиационные и ракетные удары по всей территории Украины.
  • Авиация Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения россиян, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Ракетные и артиллерийские подразделения Украины поразили 10 районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и три склада боеприпасов противника. 
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, где будем следить за главными событиями, связанными с российским вторжением в Украину, которое продолжается уже 355 дней. Спасибо, что вы с нами.