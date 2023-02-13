Чеченский бизнесмен, близкий к Рамзану Кадырову, во время войны стал совладельцем завода в Мариуполе и российской сети гипермаркетов OBI «Би-би-си» называет его членом семьи сенатора Сулеймана Геремеева

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

За время полномасштабной войны России с Украиной 25-летний чеченский бизнесмен Валид Корчагин стал совладельцем Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, российской сети строительных гипермаркетов OBI, а также кофеен ушедшей из России американской сети Starbucks. «Русская служба Би-би-си» выяснила, что Корчагин связан с семьей сенатора Сулеймана Геремеева. По версии журналистов, Корчагин является формальным владельцем активов, которые принадлежат людям, близким к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Валид Корчагин родился в селе Пришиб Астраханской области, недалеко от административной границы с Калмыкией. Изучив данные приложения , журналисты пришли к выводу, что многие знают его под фамилией Геремеев. В частности, у некоторых людей его номер был записан как «Валид Геремеев», «Валид Геремеев (Корчагин)», «Валид Вахитович Корчагин», «Валид Гиремеев Сын Вахида».

Журналисты предполагают, что отцом Валида может быть известный в Чечне чиновник Вахит Геремеев, который в 2016 году был исполняющим обязанности главы Ножай-Юртовского района республики, а сейчас является заместителем главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чечни.

Об их родстве также свидетельствую и другие обстоятельства. В частности, Корчагин был прописан на той же улице Пришиба, где жил Геремеев. Помимо этого, журналисты нашли архивную версию страницы Корчагина во «ВКонтакте», где в его профиле была указана фамилия Геремеев.

Предполагаемого отца Корчагина Вахита Геремеева журналисты называют родным братом члена Совета Федерации РФ Сулеймана Геремеева (у них одинаковое отчество — Садулаевич). Геремеевы — родственники депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, одного из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова.

В конце января, как пишет «Русская служба Би-би-си», Валид Корчагин стал совладельцем Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММК), получив 50% компании. Глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов предполагает, что это стало «наградой» за то, что члены семьи Геремеевых воевали в Украине. «Они воевали, демонстрировали свою лояльность и вполне могут претендовать на актив, который находится на этой территории», — сказал он.

Адам Делимханов и члены семьи Геремеевых, включая , которого в СМИ называют племянником Сулеймана Геремеева, после начала российского вторжения в Украину принимали участие в боях за Мариуполь.

Илья Шуманов отметил, что все мужчины семьи Геремеевых либо являются госслужащими, либо работают в правоохранительных органах, поэтому для владения активами им понадобился новый человек. «Нашли по этой линии кого-то, кто может быть семейным держателем активов и передали их ему», — пояснил Шуманов.

О связи Геремеевых с МКК также может свидетельствовать тот факт, что комбинат охраняют чеченские военнослужащие под руководством помощника главы республики Вахи Геремеева. Об этом рассказывал Рамзан Кадыров.

Мариупольским металлургическим комбинатом активы Валида Корчагина не ограничиваются, отмечает «Русская служба Би-би-си». В начале октября 2022 года ему досталась доля в компании «Арена», которая приобрела кофейни американской сети Starbucks, ушедшей из России после начала полномасштабной войны с Украиной.

В кофейном бизнесе Корчагин стал партнером давнего друга Рамзана Кадырова Тимура Юнусова (Тимати) и ресторатора Антона Пинского. Помимо них владельцем сети Stars Coffee стал Олег Эскиндаров, президент холдинговой компании «Синдика», которую основал российский сенатор и бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

В конце 2022 года Корчагин стал совладельцем сети гипермаркетов OBI, которая торгует товарами для дома и ремонта. Немецкий владелец сети, компания OBI GmbH, продала российский бизнес после начала вторжения в Украину. Партнером Корчагина, получившим 90% сети, стала компания «Модуль-2», опять же связанная с холдингом «Синдика», который принадлежит дочери сенатора Мадине Каноковой.

Илья Шуманов предполагает, что если активы OBI действительно перешли к людям, близким к Рамзану Кадырову, то может разразиться «мощнейший скандал»: глава Чечни находится под западными санкциями как человек, которого обвиняют в причастности к убийствам в Украине. По словам Шуманова, в отношении компании OBI может быть начато расследование на предмет того, каким образом она вышла из российского бизнеса.

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