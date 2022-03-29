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Бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев получил ранение во время боя в Мариуполе, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь», — сказал Кадыров.

Днем 29 марта в сети появилось видео, как Кадыров навещает Геремеева в госпитале, но информация о ранении чеченского силовика не была подтверждена официально. Сейчас Кадыров опубликовал запись, снятую в том же госпитале.

«По дороге в Мариуполь я навестил дорогого БРАТА и лично убедился, что его жизни ничего не угрожает. Он успешно идет на поправку и готов в ближайшее время снова встать в строй», — написал глава Чечни в телеграме (авторское написание сохранено).

Руслан Геремеев, как говорил ранее Кадыров, руководит чеченским подразделением, которое участвует в осаде Мариуполя.

Руслан Геремеев — фигурант уголовного дела об . Во время расследования адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров предполагал, что Руслан Геремеев мог быть организатором убийства. Геремеев упоминался в материалах дела, но так и не был допрошен. Следствие считает заказчиком преступления Руслана Мухудинова, водителя Геремеева. Рамзан Кадыров отрицал причастность Геремеева к убийству Немцова.

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