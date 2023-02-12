Война Триста пятьдесят четвертый день

Лондон и Киев обсуждают возможность производства британского вооружения и военной техники в Украине

Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами из Киева планы производства в Украине вооружения и военной техники. Об этом рассказали источники газеты The Telegraph.

По данным издания, представители оборонной промышленности Великобритании ездили в Киев с целью создания совместных предприятий, которые могли бы производить в Украине британское оружие и транспортные средства по лицензии.

Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, но британские предприятия стремятся не допустить, чтобы французские и немецкие конкуренты их опередили. «Идет гонка за то, чтобы поставить Великобританию «в начало очереди», — сказал The Telegraph один из источников.

Дискуссия началась после визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. В Лондоне он встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, который по итогам встречи пообещал ускорить передачу танков Украине и подумать о поставках истребителей.

Как отмечает The Telegraph, собственное производство западного вооружения по лицензии могло бы покончить с зависимостью Киева «от подачек с Запада». Несмотря на то, что США и их союзники направили Киеву оружие и технику на миллиарды долларов, Украина по-прежнему «нуждается в огромных объемах поддержки».

Газета пишет, что сохраняющийся спрос вызвал опасения, что Запад не сможет нарастить производство в достаточной степени, чтобы пополнить свои собственные оружейные склады и продолжать снабжать оружием Украину.

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