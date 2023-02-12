Война Триста пятьдесят четвертый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- На сайте «Комсомольской правды» появились антивоенные публикации. Идет ли речь о взломе или инициативе сотрудников (как это было ранее с изданием «Лента.Ру»), пока не сообщается. Публикации с сайта оперативно удалили.
- Российские провоенные телеграм-каналы опубликовали видео, показывающее, как утверждается, атаку надводного беспилотника на мост в Затоке (Одесская область). Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские войска использовали новый тип дронов.
- Путин наградил орденами и медалями пожарных, ликвидировавших пожар на Крымском мосту, и машинистов грузового состава, проходившего по мосту через Керченский пролив момент взрыва.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Лондон и Киев обсуждают возможность производства британского вооружения и военной техники в Украине
Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами из Киева планы производства в Украине вооружения и военной техники. Об этом рассказали источники газеты The Telegraph.
По данным издания, представители оборонной промышленности Великобритании ездили в Киев с целью создания совместных предприятий, которые могли бы производить в Украине британское оружие и транспортные средства по лицензии.
Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, но британские предприятия стремятся не допустить, чтобы французские и немецкие конкуренты их опередили. «Идет гонка за то, чтобы поставить Великобританию «в начало очереди», — сказал The Telegraph один из источников.
Дискуссия началась после визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. В Лондоне он встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, который по итогам встречи пообещал ускорить передачу танков Украине и подумать о поставках истребителей.
Как отмечает The Telegraph, собственное производство западного вооружения по лицензии могло бы покончить с зависимостью Киева «от подачек с Запада». Несмотря на то, что США и их союзники направили Киеву оружие и технику на миллиарды долларов, Украина по-прежнему «нуждается в огромных объемах поддержки».
Газета пишет, что сохраняющийся спрос вызвал опасения, что Запад не сможет нарастить производство в достаточной степени, чтобы пополнить свои собственные оружейные склады и продолжать снабжать оружием Украину.
Секретарь СНБО Украины: у российских военных проблемы с большим наступлением
«С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отбивают», — заявил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
По его словам, запланированное армией РФ наступление уже «постепенно идет», но это не то наступление, на которое рассчитывали россияне.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Войска РФ продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества в Луганской области, Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара в Донецкой области.
- За сутки российские военные нанесли 12 ракетных ударов (три из них по гражданской инфраструктуре Харькова) и 32 авиационны удара, шесть из которых с применением беспилотников «Шахед-136». Четыре дрона были сбиты. Кроме того, армия России совершила более 90 обстрелов из систем залпового огня.
- Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения сил противника, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 14 районов сосредоточения живой силы российской армии и один зенитно-ракетный комплекс ВС РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Силы ПВО Украины сбили пять беспилотников в Запорожской и Донецкой областях. Об этом в ночь на 12 февраля отчиталось воздушное командование «Восток».
Так, в результате работы украинской ПВО в Запорожской области были сбиты четыре дрона-камикадзе «Шахед», в Донецкой области — беспилотник «Орлан-10».
Вечером 11 февраля в этих областях была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что над регионами заметили российские беспилотники.
Поздно вечером 11 февраля войска РФ обстреляли Харьков. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в городе было три попадания российских ракет С-300.
В результате обстрела 35-летний местный житель был госпитализирован с осколочными ранениями, в городе поврежден один из объектов инфраструктуры.
Привет. Мы начинаем трансляцию, где будем следить за главными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 354 дня. Спасибо, что читаете нас.