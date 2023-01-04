Зеленский заявил о подготовке «новых мобилизационных процессов» в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января упомянул в своем вечернем обращении «новые мобилизационные процессы», которые якобы готовятся в России.

Зеленский сказал об этом в контексте телефонных переговоров с премьер-министрами Канады, Нидерландов, Великобритании и Норвегии, которые он, по его словам, провел 3 января.

Мы начали этот год сразу с того, что наиболее необходимо Украине именно сейчас — накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас — тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону.

Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попробовать перевернуть ситуацию на войне и по крайней мере отложить свое поражение. Мы должны сорвать этот российский сценарий. <…> Любая попытка их нового наступления должна провалиться.

Зеленский не уточнил, какие «мобилизационные процессы» он имел в виду и когда они должны начаться.

30 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в начале января российские власти закроют границы для мужчин, объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что новая волна мобилизации якобы начнется 5 января.

Ни Резников, ни Буданов не объясняли, откуда у них такие сведения. При этом Генштаб ВСУ в своей утренней сводке 31 декабря сообщал о наличии данных, что на территории Крыма сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.

В условиях войны такие заявления сторон конфликта невозможно независимо проверить. Они могут быть ложными, относитесь к ним с осторожностью.

Военные эксперты — о возможности новой волны мобилизации в РФ

Что происходит на фронте в конце года? В 2023-м Украина сможет отвоевать все оккупированные территории? И будет ли новая мобилизация в России? Отвечают военные эксперты

Военные эксперты — о возможности новой волны мобилизации в РФ

Что происходит на фронте в конце года? В 2023-м Украина сможет отвоевать все оккупированные территории? И будет ли новая мобилизация в России? Отвечают военные эксперты