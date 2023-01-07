Военная разведка Украины утверждает, что в России собираются мобилизовать еще 500 тысяч человек

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В январе 2023 года российские власти намерены мобилизовать еще 500 тысяч военных в дополнение к 300 тысячам россиян, призванным в армию осенью 2022 года. Об этом британской газете The Guardian заявил заместитель руководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его утверждению, новую волну мобилизации в России объявят после зимних праздников 15 января. Как полагают в украинской разведке, России понадобится около двух месяцев, чтобы подготовить воинские формирования, а любой успех Москвы на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены. По словам Скибицкого, многое также будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину.

«Если Россия проиграет на этом этапе, то Путин потерпит крах», — считает представитель украинской разведки, характеризуя предстоящие шесть-восемь месяцев на фронте как «последний рывок».

«Мы ожидаем, что они будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться — в Херсоне и Крыму. Именно такое количество военных потребуется им для выполнения такой задачи», — сказал Скибицкий, объясняя, почему Минобороны Украины ожидает новый этап мобилизации в России.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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В октябре 2022 года власти России объявили, что мобилизация, начавшаяся 21 сентября, завершена. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что не станет подписывать указ о завершении мобилизации, что позволяет министерству обороны России в любой момент возобновить призыв россиян. В декабре уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получает много обращений по вопросам мобилизации, которая «де-факто завершена».

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