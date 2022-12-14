Москалькова заявила, что получает много жалоб по вопросам мобилизации, которая «де-факто завершена»

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Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получает много обращений по вопросам мобилизации, пишет «Интерфакс».

«Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений… и, конечно, это очень тяжелая тема», — сказала Москалькова, выступая на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По ее словам, в аппарат уполномоченного «приходят по военным вопросам 60-70 обращений в день». «Это вот эти звонки, они ужасные, надрывные, тяжелые», — сказала Москалькова.

В конце октября власти России сообщили, что мобилизация, объявленная в сентябре, завершена. Президент России Владимир Путин не стал подписывать отдельный указ о завершении мобилизации. В Кремле заявили, что такой указ не нужен. Независимые юристы подчеркивали, что устного заявления президента о завершении мобилизации недостаточно.

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