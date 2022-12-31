Глава Минобороны Украины заявил, что в начале января в России закроют границы из-за новой волны мобилизации

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Власти РФ закроют границы на выезд для мужчин в начале января, утверждает глава Минобороны Украины Алексей Резников.

В обращении к россиянам, опубликованном 30 декабря, Резников сказал, что у граждан РФ «осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор».

«В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларусь», — утверждает Резников.

Украинский министр не пояснил, откуда у него такая информация.

С заявлением о грядущем начале новой волны мобилизации в России 30 декабря также выступил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, власти РФ «уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации».

В условиях войны такие заявления сторон конфликта невозможно независимо проверить. Они могут быть ложными, относитесь к ним с осторожностью.

Массовая мобилизация в России была фактически приостановлена в конце октября — однако президент Владимир Путин не подписал указ о ее формальном завершении, что дает властям возможность возобновить ее в любой момент.

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