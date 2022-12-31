Война Триста одиннадцатый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 декабря читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Россия может нанести ракетный удар по Украине в праздники, считает британская военная разведка
В новой сводке министерства обороны Великобритании, которое ежедневно публикует аналитику ситуации на войне в Украине, говорится, что Россия может нанести ракетный удар по украинской территории в ближайшие дни.
С октября, отмечают в ведомстве, Россия наносила массированные удары по украинской инфраструктуре каждые семь-десять дней. Последняя по времени ракетная атака была зафиксирована 29 декабря. Но британская военная разведка предполагает, что Россия может нарушить эту «схему», «чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников».
ISW: Россия начала чаще использовать против Украины иранские дроны — вероятно, из-за истощения запасов ракет
В ночь на 30 декабря российские силы атаковали Киев и несколько областей Украины с помощью беспилотников иранского производства. Это стало продолжением участившихся атак таких дронов, отметил в своей ежедневной сводке Институт изучения войны (ISW).
«Российские силы, вероятно, увеличили количество атак беспилотников, чтобы поддержать свою кампанию против критически важной инфраструктуры Украины, учитывая их, вероятно, истощенный запас высокоточных ракет», — сделали вывод аналитики ISW.
Они отметили, что украинские ПВО доказали свою эффективность в уничтожении беспилотников «Shahed», а использование этих дронов для атак на гражданские объекты в украинском тылу имеет все меньше последствий. При этом в ISW считают, что Россия продолжит атаки с помощью «Shahed».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки противник нанес пять ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов пришлось по гражданской инфраструктуре. Кроме того, россияне совершили 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- ВС РФ продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.
- Отбиты атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области, а также Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.
- По имеющейся информации, в военных комиссариатах на территории Крыма сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в начале января в России закроют границы, введут военное положение и начнут новую волну мобилизации. А начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что новая волна мобилизации в России начнется 5 января. Они не поясняли, откуда у них эти данные.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Зеленский и Галкин на «России 1» шутят, а Соловьев смеется. Что это? Новый год ровно 10 лет назад
- Телеканал «Россия». 1 января 2013 года.
- Программу «Первый новогодний вечер» ведут Максим Галкин и Владимир Зеленский.
- Они шутят о традициях новогоднего пьянства, о салате оливье и о Филиппе Киркорове. «Советское шампанское вошло в Книгу рекордов Гиннесса как парадокс: напиток есть, а страны нет», — говорит Зеленский. Галкин возмущается тем, что под действие нового закона о запрете пропаганды курения и алкоголя «подпадает даже „Ну погоди!“, так как дети не должны видеть, как Волк курит». Зеленский шутит, что в телефоне Галкина он записан как «гастарбайтер».
- Поют Николай Басков, Евгений Петросян, Потап и Настя. Вера Брежнева посылает из зала воздушные поцелуи,
- Владимир Соловьев смеется над шутками Зеленского. За столиками веселятся Олег Газманов, Дмитрий Губерниев, Григорий Лепс, другие поп-звезды из России и Украины.
Мировые рынки акций и облигаций потеряли 30 триллионов долларов за год. Такого не было со времен кризиса 2008 года
Мировые рынки акций и облигаций по итогам 2022 года потеряли более 30 триллионов долларов, пишет Financial Times. Это самый высокий показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Рыночная стоимость компаний, торгуемых на всех мировых фондовых биржах, упала на 25 триллионов долларов. При этом падение рынка акций сопровождалось потерями на рынке облигаций, чего не наблюдалось во время предыдущих финансовых кризисов.
Основными причинами падения издание называет повышение процентных ставок на фоне высокой инфляции в США и других развитых странах, а также войну в Украине, нарушившую цепочки глобальных поставок.
Интервью мэра Киева Виталия Кличко изданию Der Spiegel. Главное
- В начале 2022 года я «барабанил» за гражданскую оборону, говоря, что надо готовиться. Но центральное правительство заявило, что все будет хорошо, войны не будет.
- После начала российского вторжения по всей стране были похищены более 30 мэров, которые не покинули свои рабочие места. Семь из них до сих пор числятся пропавшими без вести.
- Перед войной в Киеве было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле — 2-2,5 миллиона, теперь — 3,6 миллиона. 300 тысяч человек являются беженцами из других частей страны.
- Сейчас на северной границе Украины дислоцировано более 50 тысяч российских солдат. Мы не исключаем еще одну российскую атаку.
- В Киеве больше «пунктов несокрушимости», чем в любой другой области, — 500. Генераторы для них мы нашли без поддержки со стороны государства. Критика Зеленского была ошибкой.
- Вчера меня спросили, есть ли в моей квартире электричество. Я даже не смог ответить, потому что меня не было дома три дня.
Приведенные фразы не обязательно являются точными цитатами.
С начала российского вторжения Украина потратила на войну больше 32 миллиардов долларов
С 24 февраля украинское правительство потратило на оборону 1,2 триллиона гривен (примерно 32,6 миллиарда долларов долларов), сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вот что еще он сказал:
- Украина за 10 месяцев привлекла более 31 миллиарда долларов от международных партнеров.
- При этом две трети всех средств, поступивших в украинский бюджет, — это внутренний ресурс: уплата налогов, пошлин, покупка облигаций.
- Нынешняя оценка суммы, необходимой на восстановление Украины, — 700 миллиардов долларов.
- Стратегическая задача украинского правительства — чтобы страна отвечала критериям вступления в ЕС уже к концу 2024 года.
Разрушенный дом в селе Давыдов Брод в Херсонской области, 30 декабря 2022 года
Давыдов Брод находился под российской оккупацией семь месяцев. Украинская армия освободила этот населенный пункт в начале октября.
С 24 февраля из Украины попытались незаконно выехать 12 тысяч мужчин, 15 из них погибли
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
По информации ведомства, 12 человек утонули «на украинско-румынском речном участке границы», еще трое погибли в горах.
Кроме того, с начала полномасштабной войны было возбуждено более 2100 уголовных дел, связанных с попыткой незаконного выезда из страны. Из них более 430 — за незаконную переправку лиц, 1650 — за подделку документов, более 20 — за уклонение от призыва.
Путин разрешил «недружественным» странам оплачивать долги за газ в валюте
Российские поставщики газа смогут принимать оплату задолженности по экспортным поставкам от покупателей из «недружественных» стран в иностранной валюте. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин.
Документ вносит поправки в другой указ, подписанный российским президентом в конце марта. Этот документ регулирует торговлю газом с «недружественными» странами за российские рубли.
Теперь оплату долга за газ предлагается зачислять на специальный счет, открытый в иностранной валюте и указанной в контракте. При этом после погашения задолженности оплачивать газ иностранный покупатель снова сможет только в рублях.
Министр обороны Украины утверждает, что в начале января в России закроют границы и начнут новую волну мобилизации
Об этом Алексей Резников заявил в своем видеообращении к военнообязанным россиянами. Обращение вышло 30 декабря, оно было записано на русском.
В канун Нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь, это касается жителей крупных российских городов.
Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор.
В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларусь.
Резников не уточнил, откуда у него такая информация. Он призвал россиян любой ценой избегать мобилизации.
Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что новая волна мобилизации в России начнется 5 января. Каких-либо дополнительных данных в подтверждение своих слов он также не привел.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Сегодня канун Нового года. Война России с Украиной продолжается уже 311 дней. Мы продолжаем следить за событиями вокруг нет — как и каждый день с начала российского вторжения.
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