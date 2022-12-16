В Волгоградской области с неба упали металлические обломки (возможно, фрагменты ракет). Один из них попал в хозяйственную постройку

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На территории Еланского района Волгоградской области утром 16 декабря упали несколько металлических обломков, сообщило издание V1.ru.

Местные жители выложили в соцсети фотографии и видео. Один из обломков упал в поле, другой в лесу, третий попал в хозяйственную постройку. На одном из них заметили надпись «Внимание».

«Это ужас, здесь все деревья поснесло. Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части», — цитирует местных жителей V1.ru.

Они предположили, что упавшие обломки — это фрагменты беспилотника или ракеты. Автор одного из опубликованных видео заявил, что заметил три пролетевшие мимо ракеты.

Власти Еланского района не стали комментировать, что это за обломки и почему они могли упасть, отметив лишь, что при их падении ни люди, ни социально значимая инфраструктура не пострадали.

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», обломок, упавший на чью-то постройку, до сих пор не убрали. Телеграм-канал пишет, что это снаряд и что его планируют взорвать.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что падение обломков в Волгоградской области по времени примерно совпало с очередной ракетной атакой на Украину. Она была предпринята утром 16 декабря. По данным Генштаба ВСУ, российские военные запустили по территории Украины 76 ракет, из них 60 были сбиты.

О последствиях этой атаки

Украина под новым массированным ракетным ударом. По всей стране экстренно отключили электричество В Киеве нет тепла, Харьков полностью без света, в Кривом Роге погибшие и пострадавшие из-за удара в жилой дом

О последствиях этой атаки

Украина под новым массированным ракетным ударом. По всей стране экстренно отключили электричество В Киеве нет тепла, Харьков полностью без света, в Кривом Роге погибшие и пострадавшие из-за удара в жилой дом