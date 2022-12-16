Украина под новым массированным ракетным ударом. По всей стране экстренно отключили электричество

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Российские войска нанесли по Украине новый массированный ракетный удар. Утром 16 декабря во всех регионах страны объявили воздушную тревогу. По данным источников «Украинской правды» на 9:00 по киевскому времени, российские военные запустили по территории Украины 72 ракеты. Украинские власти и СМИ сообщили о работе средств ПВО в нескольких регионах, а также в Киеве. Из-за ракетного удара повреждены объекты энергетики на востоке и юге Украины, заявил глава Минэнерго Герман Галущенко. Из-за новой атаки по всей стране ввели экстренные аварийные отключения электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в трех районах города: в Деснянском, Днепровском и Голосеевском. В городе возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения энергетической инфраструктуры, рассказал мэр. Жители также говорят, что в ряде районов пропало отопление. Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях. В метро остановили движение поездов, станции работают как бомбоубежища. О пострадавших или погибших в Киеве пока не сообщалось.

В Киевской области в Броварах обломки сбитых ракет упали на частные жилые дома, никто не пострадал.

В Кривом Роге под обстрел попал жилой дом, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Разрушен целый подъезд, заявил глава областной администрации Валентин Резниченко. Погибли два человека, еще шестеро получили ранения, рассказали в офисе президента. Среди пострадавших — трое детей.

Несколько крупных городов Украины оказались полностью обесточены. В Харькове электроэнергия пропала после ракетного удара по объекту инфраструктуры, сообщил глава города Игорь Терехов. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российские войска нанесли три удара по критической инфраструктуре региона, а всего по региону выпустили десять ракет. Метро Харькова остановлено, станции работают как укрытия.

В Полтавской области, по заявлению местных властей, обесточена Полтава, а Кременчуг остался без света и воды. В Николаеве и Николаевской области начали аварийно отключать электричество, заявил глава военной областной администрации Виталий Ким. В Днепре остановились метро и весь электротранспорт.

В Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков из-за повреждения объекта энергетики. В Запорожской области, по которой нанесли не менее 15 ударов, власти также призвали готовиться к отключениям электричества. Ранее из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях Украины превентивно ввели экстренные отключения электричества.

В последние два месяца Россия неоднократно наносила массированные удары по энергетическим объектам Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 11 декабря, что после восьми серий массированных российских ударов в Украине повреждения получили все тепло- и гидроэлектростанции.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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Фото на обложке: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA