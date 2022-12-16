Война Двести девяносто шестой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 декабря читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Россия нанесла новый ракетный удар по Украине. В общей сложности были выпущены не менее 60 ракет. По всей стране введены аварийные отключения света.

В Кривом Роге в результате российского обстрела разрушен подъезд жилого дома. Погибли два человека, еще шестеро ранены. Среди пострадавших — трое детей.

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Военное командование Украины полагает, что новое российское наступление, в том числе на Киев, начнется в январе-феврале 2023 года. Аналитики Института изучения войны считают, что оно не увенчается успехом.

США ввели санкции против российского миллиардера Владимира Потанина и его холдинга «Интеррос».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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