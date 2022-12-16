Война Двести девяносто шестой день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 декабря читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Россия нанесла новый ракетный удар по Украине. В общей сложности были выпущены не менее 60 ракет. По всей стране введены аварийные отключения света.
- В Кривом Роге в результате российского обстрела разрушен подъезд жилого дома. Погибли два человека, еще шестеро ранены. Среди пострадавших — трое детей.
- Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.
- Военное командование Украины полагает, что новое российское наступление, в том числе на Киев, начнется в январе-феврале 2023 года. Аналитики Института изучения войны считают, что оно не увенчается успехом.
- США ввели санкции против российского миллиардера Владимира Потанина и его холдинга «Интеррос».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Количество пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге выросло до восьми человек
«Восемь — ранены. Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей — мальчик и девочка трех лет и девочка лет», — сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Спасательные службы продолжают разбор завалов. Под ними еще могут находиться люди.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям публикует первые фотографии из Кривого Рога, где в результате российского ракетного удара был частично разрушен жилой трехэтажный дом. Погибли два человека, шестеро ранены.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
- На Купянском направлении в районе Берестового и Кисловки убиты до 20 украинских военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении за сутки убиты более 50 украинских военнослужащих. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР «обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ».
- На Донецком направлении российские войска ведут наступательные действия, отражая контратаки противника. Потери ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении за сутки убиты до 50 украинских военных.
- Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах.
- В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В Донецкой области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.
- Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника и перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о ситуации в Кривом Роге, где в результате российского ракетного удара был разрушен один из пяти подъездов жилого дома.
По уточненным данным, погибли два человека, шестеро ранены, в том числе трое детей. Под завалами возможно находятся два человека, в том числе ребенок. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Сегодняшний брифинг Дмитрия Пескова вышел (как он сам любит иногда говорить) не очень субстантивным.
Киев, 16 декабря
Жители столицы Украины прячутся в метро от российских ракетных ударов.
У Владимира Путина в пятницу традиционное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Обсуждается «взаимодействие с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям». О новой бомбардировке Украины президент ничего не сказал.
Жителей Крыма, приговоренных к лишению свободы по статьям УК РФ, которые можно назвать политическими, отправляют отбывать наказание в колонии за пределами полуострова, пишет украинское издание «Ґрати».
В частности, Валерию Гольденберг, приговоренную к двум годам колонии-поселении по обвинению в надругательстве над местом захоронения военнослужащего российской армии, отправили отбывать наказание в колонию в Дагестане, сообщил изданию ее адвокат Марлен Халиков. Также в Дагестан из Крыма этапировали и Александра Тарапона, которого приговорили к двум с половиной годам за антивоенные листовки с портретом родственника — росгвардейца, который воевал в Украине.
Также известно, что осужденных жителях Крыма отправляют в российские колонии в Тамбовской, Тульской, Новогородской, Рязанской, Костромской областях и Мордовии.
Тем временем пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин намерен 19 декабря посетить с рабочим визитом Беларусь.
«В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отчитался о том, какие российские ракеты сегодня были выпущены по территории Украины.
Выпущенные традиционно из самолетов Ту-95 — это ракеты Х-555 и Х-101. Есть пуски «Калибров» с Черного моря, есть запуски ракет С-300. Также есть работа бомбардировщиков Ту-22 М3, которые пускают ракеты Х -22. Также в небе отмечена работа Миг-31К, носителей «Кинжалов».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Киевской области в Броварах обломки сбитой российской ракеты упали на жилые дома.
Повреждены три здания, пострадавших нет.
По всей Украине вводятся аварийные отключения света из-за российских ракетных ударов, сообщают в офисе Зеленского
В Кривом Роге российским ракетным ударом разрушен подъезд в жилом доме, сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
В результате погибли два человека. Еще по меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В тот момент, когда Россия в очередной раз бомбит энергосистему Украины, бывший президент и нынешний замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале перечисляет «законные военные цели» для РФ:
- Любые войска противника;
- Любая военная и вспомогательная техника;
- Любые объекты военной инфраструктуры и из гражданской — мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, выполняющие военные заказы;
- Военно-политическое руководство страны-противника;
- Вооруженные силы союзников, вступивших в войну, и расположенные на их территории объекты.
И продолжает:
Сегодня, однако, существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию? И соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока, перечисленные в пп. 1–4 этой заметки? Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…
Виталий Кличко подтверждает повреждение энергетической инфраструктуры в Киеве в результате российских обстрелов. Мэр информировал, что во всех районах столицы Украины наблюдаются перебои с водоснабжением.
«Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды», — сообщил он.
Британская разведка в новом отчете пишет об оборонительных укреплениях, возводимых российскими военными вдоль линии фронта.
- В последние недели российские силы прилагали значительные усилия для строительства обширных оборонительных позиций вдоль линии фронта, отдавая приоритет северному сектору вокруг города Сватово.
- Эти постройки соответствуют традиционным военным планам укрепления, практически не изменившимся со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, скорее всего, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов.
- Строительство крупных оборонительных рубежей является еще одной иллюстрацией возврата России к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил в значительной степени отказались в последние десятилетия.
В Киеве остановлено движение метро. Станции работают как укрытия
По данным источников «Украинской правды» на 9:00 по Киеву, российские военные запустили по территории Украины 72 ракеты.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Кременчуг остался без электричества и тепла, сообщает мэр города Виталий Малецкий.
Ранее утром также обесточенными оказались Харьков и Полтава.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает об обстреле школы в селе Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По его сведениям, пострадавших нет.
По Запорожью нанесли уже около 12 ракетных ударов, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Мэр Бучи Анатолий Федорук пишет, что около города сбита российская ракета.
Виталий Кличко сообщает о новом взрыве в Киеве — теперь в Голосеевском районе.
В Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены ряд железнодорожных участков из-за повреждения энергообъекта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Кривом Роге зафиксировано попадание в жилой дом, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Ракетная атака продолжается. Полностью обесточена Полтава
Также сообщается о попаданиях ракет по объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковской области.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрывах в Деснянском и Днепровском районах города.
«Все службы выезжают на место. Оставайтесь в укрытиях!» — пишет он в телеграме.