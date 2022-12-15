Из попечительского совета фонда «Круг добра» указом президента РФ исключили актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт. Они выступали против войны

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Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав попечительского совета фонда «Круг добра». Соответствующий указ опубликован 15 декабря.

Из попечительского совета исключены актрисы Чулпан Хаматов и Ксения Раппопорт, директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и бывшая депутат Госдумы от «Единой России», врач-гематолог Лариса Фечина.

Новыми членами попечительского совета стали: уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, бывший хоккеист, депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк и летчик-космонавт Олег Новицкий.

Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт после начала российского вторжения в Украину публично выступали против войны.

Фонд «Круг добра» создан в начале 2021 года по инициативе Путина. Он помогает детям, страдающим тяжелыми и хроническими заболеваниями. За счет повышенного налога на доходы физических лиц для граждан, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год, фонд закупает дорогостоящие препараты для детей.

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