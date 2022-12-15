Война Двести девяносто пятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 декабря читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

По информации российского МИДа, Ватикан извинился за то, что папа римский в недавнем интервью назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине.

Владимир Путин в последний момент отменил итоговую пресс-конференцию и послание Федеральному собранию из-за опасения украинских диверсий и отсутствия хороших новостей с фронта, рассказали источники The Moscow Times.

«Мэр» аннексированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся «самому массированному удару начиная с 2014 года». По его словам Кулемзина, по Донецку выпустили 40 ракет из РСЗО «Град».

Сейм Польши (нижняя палата польского парламента) объявил Россию «государством — спонсором терроризма». Ранее аналогичное решение принял польский Сенат (верхняя палата парламента).

В российских магазинах стали заканчиваться чипсы Pringles, сообщил РБК. Производитель Pringles, американская компания Kellogg, объявила о приостановке поставок в РФ после начала войны.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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