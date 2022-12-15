Война Двести девяносто пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 декабря читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
- По информации российского МИДа, Ватикан извинился за то, что папа римский в недавнем интервью назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине.
- Владимир Путин в последний момент отменил итоговую пресс-конференцию и послание Федеральному собранию из-за опасения украинских диверсий и отсутствия хороших новостей с фронта, рассказали источники The Moscow Times.
- «Мэр» аннексированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся «самому массированному удару начиная с 2014 года». По его словам Кулемзина, по Донецку выпустили 40 ракет из РСЗО «Град».
- Сейм Польши (нижняя палата польского парламента) объявил Россию «государством — спонсором терроризма». Ранее аналогичное решение принял польский Сенат (верхняя палата парламента).
- В российских магазинах стали заканчиваться чипсы Pringles, сообщил РБК. Производитель Pringles, американская компания Kellogg, объявила о приостановке поставок в РФ после начала войны.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Путин — о разногласиях ЕС с США из-за экономики: Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Президент России сегодня проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он много говорил о санкциях и российской экономике. Вот фрагмент его выступления:
Напомню, что введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. <…>
Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего, невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне 10%. По некоторым странам вообще запредельные величины — 20 с лишним, 21, 25.
Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера — Соединённых Штатов — прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: мол, почему вы с нами так поступаете. Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов, это их личное дело.
В Подмосковье в домах и ТЦ оборудуют укрытия для граждан. Но вешать указатели к ним не будут, «чтобы не возбуждать население»
«По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится, она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие до 15 млн человек», — сказал начальник областного управления МЧС Сергей Полетыкин.
По его словам, укрытия должны быть оборудованы местами для сидения, розетками для зарядки гаджетов, в них должны быть электричество и питьевая вода. Находиться внутри можно будет максимум час.
«Вешать указатели (на укрытие) с учетом опыта приграничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население», — добавил руководитель управления МЧС.
На мать читинца, оштрафованного за сон с Зеленским, составили два протокола
Полиция составила протоколы о «дискредитации» армии России и об оскорблении президента на жительницу Читы Нелли Лосеву. Ей вменили «лайки» к двум постам в соцсетях, в которых говорилось, что «Путин ***** [нехороший человек]», а Крым принадлежит Украине. Об этом Сибирь.Реалии сообщил сын женщины Иван Лосев.
В начале декабря самого Ивана Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикации в инстаграме после начала мобилизации. Среди постов, за которые Лосев получил штраф, был пересказ сна с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором использовалась фраза «Слава Украине».
Ежедневный брифинг Минобороны РФ. Главное (по «Интерфаксу»)
- Российские военные ведут наступление на донецком направлении и отражают контратаки ВСУ, заняты новые выгодные рубежи и позиции.
- На купянском направлении сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении Софиевки ЛНР.
- На краснолиманском направлении пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная ЛНР.
- На южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены резервы противника в районе населенного пункта Доброволье.
- Уничтожены склады Вооруженных сил Украины в районе города Купянск, Тягинки Херсонской области и в городе Орехов Запорожской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Россия использует беспилотники «Орлан» для войны в Украине. И закупает комплектующие для этих дронов на Западе, выяснили журналисты
«Беспилотники „Орлан“ — глаза и уши российской армии. Они позволяют находить украинских военных и технику и наводить на них огонь. Они могут и многое другое — например, перехватывать переговоры, глушить сотовую связь, рассылать пропагандистские сообщения (немецкая Bild цитировала некоторые из них: „Украинский солдат, тебя не найдут, пока не растает снег“)», — пишет издание «Важные истории».
«Орлан» считается самым массовым и успешным российским беспилотником. Но российского у него только корпус. «Орлан» работает на иностранной микроэлектронике. Его производитель — компания «Специальный технологический центр» — давно под санкциями, но закупает западные комплектующие через посредников. Эти поставки не прекратились даже после полномасштабного вторжения в Украину, выяснили "Важные истории", Reuters и Британский институт оборонных исследований (RUSI).
Deutsche Welle объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Херсон полностью обесточен из-за обстрелов со стороны России, заявил глава местной ОВА Ярослав Янушевич.
«Продолжаются сильные обстрелы объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города. При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети», — сообщил он.
Ранее стало известно, что в результате сегодняшнего обстрела Херсона один из снарядов попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Погибли два человека, еще два пострадали.
Более 4300 российских военнослужащих и мобилизованных заявили о желании сдаться в украинский плен, заявил спикер проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко.
По его словам, со всеми, кто подали заявки, уже «проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной».
Проект «Хочу жить» принимает от россиян обращения по добровольной сдаче в плен ВСУ. Ранее сообщалось, что первый российский военный сложил оружие при помощи проекта в начале октября.
По кафедрам Воронежского государственного университета разослали образцы заявления, в котором сказано, что сотрудник просит удержать заработную плату за один рабочий день в пользу российских военных.
Согласно тексту заявления, деньги педагогов планируют перевести Воронежскому фонду социальной поддержки населения. Целью платежа указывается «помощь жителям территорий проведения СВО и участникам СВО».
На сайтах Avito, «Вконтакте» и HeadHunter появились объявления о найме разнорабочих на строительство укреплений и рытье окопов в Запорожской, Луганской и Белгородской областях. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить». Вакансии размещает компания «СтройКом», которая, как как сказано на ее сайте, строила Крымский мост, олимпийские объекты и газпромовский «Лахта-центр».
«СтройКом» предлагает работу вахтовым методом от 30 до 90 дней с зарплатой от 89 до 258 тысяч рублей. Главное требование к соискателям — крепкое физическое здоровье. Им предстоит рыть окопы, строить укрепления и блиндажи, собирать деревянные щиты для укрепления траншей, устанавливать противотанковые пирамиды и обшивать вагончики сталью.
13 декабря в телеграме разошелся фрагмент программы «Вести с Алексеем Казаковым» на государственном телеканале «Россия 24». В нем ведущие Алексей Казаков и Евгения Петрухина насмешливо рассказывали о том, с какими трудностями украинцы сталкиваются из-за регулярных отключений электроэнергии, — не упоминая о том, что они вызваны российскими ударами.
«Медуза» изучила другие выпуски «Вестей с Алексеем Казаковым» — и обнаружила, что там регулярно обсуждают перебои в работе энергосистемы Украины в ироническом и издевательском ключе. Также об этом говорят на других каналах российского ТВ и пишут в прокремлевских телеграм-каналах. Мы собрали цитаты, из которых понятно, как российская пропаганда обсуждает блэкауты в Украине и на кого она возлагает за них ответственность (спойлер: не на российскую армию и власть).
При сегодняшнем обстреле Херсона снаряд попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи, сообщила «Суспільному» сотрудница областного территориального центра экстренной медицины и медицины катастроф
«Двое погибших. 22-летняя женщина-парамедик получила травмы, несовместимые с жизнью. И мужчина 70 лет идет как неизвестный, вероятно, получал гуманитарную помощь», — рассказала работница.
Еще два человека — 38-летний мужчина и 44-летняя женщина — в результате обстрела получили травмы.
Киев получил от правительства США четыре экскаватора и более 130 генераторов, рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«В настоящее время во всех районах города работают 38 аварийных бригад „Киевтеплоэнерго“. Ежедневно они устраняют 30-40 повреждений на теплосетях», — заявил Кличко. По его словам, новая спецтехника позволит ускорить выполнение аварийных работ
МИД РФ: Ватикан извинился за то, что папа римский назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине
Государственный секретариат Ватикана извинился перед Россией за высказывание папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, участвующих в войне в Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, МИД получил по дипломатическим каналам из Ватикана обращение государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина «в связи с упомянутым высказыванием понтифика».
«В этом обращении, в частности, говорится следующее: «Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — заявила Захарова.
По ее словам, российская сторона считает, что «данный инцидент исчерпан».
Сегодня в Петербурге началось первое слушание по существу по делу художницы Саши Скочиленко, обвиняемой в «фейках» про российскую армию из-за антивоенных ценников.
На судебное заседание пришли консулы Швеции, Финляндии, Норвегии и Германии, сообщила «Бумага».
Страны ЕС пока не смогли договориться о девятом пакете санкций против России, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.
По информации Reuters, причиной стали разногласия по поводу того, должен ли ЕС ослабить ограничения на экспорт российских удобрений через европейские порты даже для компаний, которые принадлежат российским бизнесменам, оказавшимся в санкционных списках.
Российская армия снова обстреляла центр Херсона. Погибли два человека, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«[Попадание в] 100 метров от здания Херсонской областной военной администрации, которая была атакована вчера», — отметил Тимошенко.
Накануне, как сообщал чиновник, по зданию областной администрации ударили из реактивных систем залпового огня, повредив два этажа.
Завершился 294-й день войны. Киев атаковали иранские беспилотники, выпущенные Россией. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в Херсоне нашли «детскую камеру», где держали несовершеннолетних. В Госдуме предложили отменить наказание за преступления, совершенные «в интересах» РФ на оккупированных территориях Украины и приняли в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии. Почти восемь миллионов украинцев выехали за границу после 24 февраля (20% фактического населения страны). «Медуза» собрала главные снимки предыдущего дня.
Житель города Лиман в Донецкой области на фоне разрушенного жилого дома. Генштаб ВСУ называет Лиманское одним из направлений, на которых Россия «пытается улучшить свое тактическое положение».
Ежедневный брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Главные заявления, связанные с войной (по ТАСС)
- Указ Путина об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается на этой неделе.
- Решение Польши о признании РФ «страной, поддерживающей терроризм» — это продолжение антироссийской истерики.
- Не стоит верить слухам о якобы предстоящей отставке главы МИД РФ.
- До ремонта «Северных потоков» пока дело не дошло. Никаких решений о запуске единственной уцелевшей ветки «Северного потока — 2» тоже пока нет.
Оппозиционер Алексей Навальный выпустил пост в поддержку московского муниципального депутата Алексея Горинова, который был осужден на семь лет колонии по делу о военных «фейках».
Сейчас Горинов отбывает наказание в колонии города Покров во Владимирской области, где раньше сидел Навальный. Недавно мундеп пожаловался на отсутствие медицинской помощи — как и Навальный во время пребывания в Покрове.
Телеканал "Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Накануне мы обновили карту боев в Украине. Отряды ЧВК Вагнера зашли в жилую застройку Бахмута. Почти полностью захвачена промзона к востоку от города. Бои идут на восточных и южных окраинах. На видео, снятых на улицах восточной части города, которые публикуют украинские военные и мирные жители, слышна автоматная стрельба и разрывы снарядов. В жилых кварталах начались пожары.
Одновременно отряды ЧВК пытаются обойти город с севера и с юга с тем, чтобы нарушить его снабжение и вынудить ВСУ отступить. И ВСУ, и ЧВК с приданными ей частями российской армии, судя по многочисленным видео с телами, разбитыми окопами и ранеными в больницах, несут большие потери — возможно, их уровень самый высокий за последние месяцы. Обе стороны называют битву за город «бахмутской мясорубкой».
В Новосибирске отменили два концерта Валерия Меладзе, запланированных на апрель 2023 года. Ранее певец выступил против начала войны и, по неофициальным данным, попал в список «запрещенных» исполнителей.
Меладзе также фигурирует в «стоп-листе» артистов, который, по информации телеграм-канала «Осторожно, Москва» распространяют в московских школах. Песни исполнителей из «стоп-листа» якобы запрещается включать на новогодних дискотеках.