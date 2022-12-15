В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок из Украины. Комендант полиции получил легкие ранения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик пострадал при взрыве в штаб-квартире ведомства. Он получил легкие ранения и находится в больнице, сообщает МВД страны.

Взрыв произошел 14 декабря в помещении, которое находится по соседству с кабинетом Шимчика. По данным МВД, взорвался подарок, который главный комендант польской полиции получил во время визита в Украину от одного из руководителей украинских служб.

Из-за взрыва Варшава попросила у Киева объяснений. В МИД Украины заявили, что видели сообщения о взрыве и выясняют детали.

В свою очередь местное издание Radio Zet со ссылкой на источники сообщало, что в одной из комнат коменданта польской полиции произошел выстрел из гранатомета. В результате, по данным СМИ, в комнате был пробит потолок, пострадал охранник, дежуривший в помещениях, расположенных ниже кабинетов.

По данным газеты Wyborcza, гранатомет хранился в «секретном помещении». С ним «играли» сотрудники полиции, которые находились в той же комнате.

главные события дня

Война Двести девяносто пятый день

главные события дня

Война Двести девяносто пятый день