Украинский омбудсмен: в Херсоне нашли «детскую камеру», где пытали несовершеннолетних

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В деоккупированном Херсоне в одном из зданий, помещения которого использовались как камеры, нашли отдельную комнату, где содержались несовершеннолетние. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Мы впервые зафиксировали факт пыток детей, — утверждает омбудсмен. — По свидетельству людей, которых содержали там, в этой комнате находились украинские дети. Сами оккупанты называли это „детской камерой“».

По словам Лубинца, это помещение, как и другие, было сырым, а находившимся в нем детям давали воду через день и «практически не кормили». В отношении детей применяли психологическое давление. В частности, им рассказывали, что их родители якобы отказались от них, заявил Лубинец.

«Одного из мальчиков, ему 14 лет, забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. После этого его задержали и удерживали там с применением пыток», — рассказал украинский омбудсмен.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Главные события дня

Война Двести девяносто четвертый день

Главные события дня

Война Двести девяносто четвертый день