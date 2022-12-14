Война Двести девяносто четвертый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 декабря читайте здесь, а главные снимки предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с Россией. Освобождены 64 украинских военнослужащих, а также гражданин США Суеди Мурекези, которого в июне арестовали в Херсоне и обвинили «в разжигании межнациональной розни».
- Киев подвергся атаке дронов, заявила городская администрация. Система ПВО, по данным властей Киевской области, сбила 13 беспилотников-камикадзе.
- Сотрудники СБУ проводят «контрразведывательные мероприятия» на объектах Украинской православной церкви (Московского патриархата) в девяти областях Украины.
- Источник ТАСС заявил, что послание Путина Федеральному собранию в 2022 году уже не состоится. Ранее стало известно об отмене большой пресс-конференции президента РФ.
- Власти США предъявили обвинения пятерым россиянам и двум гражданам США в сговоре с целью закупок военных технологий для оборонного сектора России в обход санкций.
- По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена готовится передать Украине передовые системы ПВО Patriot.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Защитнику «Азовстали» Михаилу Дианову сделали операцию в США, сообщил украинский футбольный клуб «Шахтер».
«13 декабря Дианову прооперировали правое плечо в Сент-Луисе (США). Операция прошла удачно. После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину», — сообщили в «Шахтере».
Морской пехотинец Михаил Дианов стал широко известен после одной из фотографий Дмитрия Козацкого (позывной Орест).
Украинские СМИ публикуют видео, снятое, как утверждается, в первые минуты после удара по зданию областной администрации в Херсоне.
Краматорск
13 декабря под российский обстрел в Краматорске попало здание Международного научно-технического университета.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
- На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное самопровозглашенной ДНР.
- В районе Краматорска ВС РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман».
- Российская армия отбила контратаки четырех штурмовых групп ВСУ на южнодонецком направлении.
- ВС РФ сорвали контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении двух населенных пунктов в самопровозглашенной ЛНР.
- На купянском направлении в Харьковской области ВС РФ убили до 100 украинских военнослужащих.
- ВС России нанесли удары по колоннам ВСУ в ДНР для пресечения переброски резервов украинской армии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
На церемонии в Европарламенте по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Собравшиеся почтили минутой молчания память об украинцах, погибших во время войны.
В Европарламенте началась торжественная церемония вручения премии Сахарова «За свободу мысли» — в этом году ее присудили народу Украины в лице президента и гражданского общества, напоминает «Суспильне».
Ожидается, что во время церемонии в Страсбурге по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными с Россией
«64 бойца ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности принимали участие в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои», — написал Ермак.
Глава офиса президента Украины также сообщил, что в рамках обмена освобожден гражданин США Суеди Мурекези, «который помогал нашим людям». В рамках обмена также возвращены тела четырех погибших украинцев, написал Ермак.
Суеди Мурекези был арестован в Херсоне в июне 2022 года. В самопровозглашенной ДНР ему предъявили обвинения «в разжигании межнациональной розни», заявив, что Мурекези участвовал в Херсоне в «проукраинских и антироссийских митингах». Защита Мурекези, писало РБК в августе, заявляла, что он не принимал какого-либо участия в военных действиях, а на митингах оказался случайно.
В результате обстрела Херсона повреждено здание областной администрации, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Обстрел велся из реактивных систем залпового огня, заявил он, пострадавших нет.
Российские войска, занимавшие Херсон несколько месяцев, отступили из города в начале ноября. 11 ноября в город вернулись украинские военные. С этого момента Херсон постоянно подвергается российским обстрелам, которые президент Украины Владимир Зеленский в одном из обращений назвал «местью проигравших».
Российские военные сейчас концентрируются прежде всего «на непростой ситуации в Донецке», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.
Так он ответил на просьбу прокомментировать слова главы аннексированной ДНР Дениса Пушилина о том, что Чернигов и Одесса «должны быть освобождены».
«Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР», — сказал Песков. Что же касается Чернигова и Одессы, то, заявил пресс-секретарь президента РФ, «все зависит от выбора граждан, от решения людей» (цитаты по «Интерфаксу»).
Российские войска, по подтвержденным данным, уже несколько месяцев ведут наступление на Бахмут (Донецкая область), но город взять им не удается. 12 декабря Генштаб ВСУ сообщал о попытках российских войск наступать на Лиманском и Запорожском направлениях. О каком-либо продвижении российских войск в других частях Украины никаких данных нет.
Поселок Русские Тишки находится в 20 километров от Харькова. Поселок сильно пострадал во время войны — недалеко от него шли бои, а сами Русские Тишки несколько месяцев были оккупированы. Большинство жителей поселка уехали, мало кто вернулся назад.
Елена Бубенко осталась в поселке и взяла на себя заботы о домашних животных, которых хозяева, вынужденные покинуть свои дома, не смогли взять с собой. Всего на ее попечении примерно 96 собак и около 100 котов (она сама не знает точное количество). Бубенко помогают волонтеры. Они привозят корм, а недавно собрали деньги, чтобы купить на зиму будки.
Автор граффити, пишет Avtozak LIVE, говоря про эту работу «WAR|МИР», объяснил, что «от одного до другого один шаг».
Авиакомпания «Россия» планирует отстранить от работы треть своих пилотов, летающих на самолетах Airbus. В профсоюзах это решение объясняют необходимостью экономить запчасти для самолетов европейского производства в условиях санкций, пишет «Коммерсант».
По данным газеты, авиакомпания намерена отправить в простой до 100 человек. В приказе замдиректора по управлению персоналом говорится, что подобное решение было принято, чтобы избежать массовых сокращений, «вызванных чрезвычайными обстоятельствами, влияющими на финансово-хозяйственную деятельность авиакомпании».
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят «контрразведывательные мероприятия» на объектах Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Об этом сообщает «Корреспондент.Net» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«Учитывая вооруженную агрессию России, эти мероприятия проводятся, в том числе, для исключения использования религиозных общин как ячейки „русского мира“ и защиты населения от провокаций и террористических актов», — говорится в сообщении.
На занятых российским войсками территориях Донецкой и Луганской областей создадут «центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки» для детей в возрасте от 14-18 лет.
В программу планируют включить огневую и инженерную подготовку, а также управление беспилотниками, пишет «Громадське» со ссылкой на заявление украинской администрации Луганской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российские депутаты собираются запретить удаленную работу для работников сферы информационной безопасности и госчиновников
Соответствующий законопроект, сообщили источники «Верстки», группа депутатов и сенаторов до конца года собирается внести в Госдуму.
Законопроект полностью запретит удаленную работу для сотрудников нескольких сфер, в которых распространяется секретная информация, пояснил один из собеседников. Под его действие подпадут работники из сферы информационной безопасности, государственные чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и другие, сообщили источники.
Инициатива будет «проходной», то есть парламент ее поддержит, заявили источники издания. Она затронет россиян, покинувших страну на фоне войны и мобилизации, уточнили они. При этом, подчеркнул один из источников, дальнейших ограничений для покинувших страну вводить не собираются.
«Молодцы! Горжусь»
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал краткое видеообращение в связи с атакой дронов на Киев и Киевскую область утром 14 декабря. Зеленский подтвердил, что система ПВО сбила 13 беспилотников-камикадзе. «Молодцы! Горжусь», — сказал президент Украины и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
13 декабря российские войска 42 раза обстреляли подконтрольную Украине территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, пострадали жилые кварталы Херсона, яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные дома и многоэтажки. В результате обстрелов один человек погиб, еще один житель Херсонской области получил ранения.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году, заявил источник ТАСС в российском парламенте.
«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал он.
Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщал, что послание может состояться 27 декабря. В Кремле эту информацию опровергли.
Официально дата оглашения послания до сих пор не была названа. При этом в середине ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что работа над посланием идет постоянно.
Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. По Конституции, президент должен оглашать послание ежегодно, отмечает «Интерфакс».
12 декабря стало известно, что в 2022 году не состоится большая пресс-конференция Путина, которую 10 лет проводили каждый декабрь. Военная разведка министерства обороны Великобритании предположила, что пресс-конференцию отменили из опасений «несанкционированного обсуждения» войны в Украине.
Как уточнили в администрации Киева, город был дважды атакован беспилотниками утром 14 декабря. Украинским военным удалось сбить 13 дронов-камикадзе.
При этом обломки сбитых беспилотников попали в административное здание и незначительно повредили еще четыре жилых дома в Шевченковском районе Киева. Люди не пострадали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.