Война Двести девяносто четвертый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 декабря читайте здесь, а главные снимки предыдущего дня войны смотрите здесь.

Главные новости:

Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с Россией. Освобождены 64 украинских военнослужащих, а также гражданин США Суеди Мурекези, которого в июне арестовали в Херсоне и обвинили «в разжигании межнациональной розни».

Киев подвергся атаке дронов, заявила городская администрация. Система ПВО, по данным властей Киевской области, сбила 13 беспилотников-камикадзе.

Сотрудники СБУ проводят «контрразведывательные мероприятия» на объектах Украинской православной церкви (Московского патриархата) в девяти областях Украины.

Источник ТАСС заявил, что послание Путина Федеральному собранию в 2022 году уже не состоится. Ранее стало известно об отмене большой пресс-конференции президента РФ.

Власти США предъявили обвинения пятерым россиянам и двум гражданам США в сговоре с целью закупок военных технологий для оборонного сектора России в обход санкций.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена готовится передать Украине передовые системы ПВО Patriot.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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