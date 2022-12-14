На Avito выставили на продажу украинские паспорта

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

На сайте Avito появилось объявление о продаже «гражданства Украины», обратили внимание издания «Полигон медиа» и «Можем объяснить».

В объявлении, которое сейчас удалено, предложили купить украинский паспорт. К сообщению прикрепили фотографию паспорта Украины, якобы выданного на имя уроженца Узбекистана.

В документе, который продавец передал потенциальным покупателям в качестве подтверждения, указан серийный номер, который относится к Луганской области. Автор объявления отметил, что такой паспорт позволяет пересечь границу со странами ЕС.

Неназванные продавцы украинских паспортов сообщили «Можем объяснить», что оформление украинского паспорта стоит 80 тысяч рублей. «Спрос небольшой, но он есть», — сказал один из них.

Источник «Можем объяснить» в украинской администрации Херсонской области предположил, что бланки и оборудование для оформления биометрических паспортов украли в Херсонской области. По его словам, номера утерянных бланков для паспортов передали правительствам ЕС, «так что эти паспорта работать не будут».

С 2017 года граждане Украины могут въехать в страны Евросоюза без предварительного оформления визы.

Читайте также

Война Двести девяносто четвертый день

Читайте также

Война Двести девяносто четвертый день