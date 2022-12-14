Госдума одобрила законопроект о статусе георгиевской ленточки. За ее осквернение будут штрафовать на пять миллионов рублей или сажать в тюрьму на пять лет

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Депутаты Госдумы одобрили во втором, основном чтении законопроект о статусе георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы российского народа в Великой Отечественной войне.

Согласно инициативе, внесенной в апреле на рассмотрение парламента партией «Единая Россия», георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а за ее публичное оскорбление будет наступать уголовная или административная ответственность.

Наказание для юридических лиц подразумевает штраф от трех до пяти миллионов рублей, для физических лиц — штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Публичное осквернение ленты, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в интернете, будет наказываться штрафом от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

В 2005 году РИА Новости и общественная организация «Студенческая община» впервые провели акцию по раздаче символических георгиевских ленточек в честь Дня Победы. С тех пор эта традиция стала ежегодной в России и ряде других стран. Георгиевская ленточка официально запрещена в Германии, Украине, Молдове, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии.