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Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы российского народа в Великой Отечественной войне.

Как пояснил в своем телеграм-канале один из инициаторов закона, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, во многих республиках бывшего СССР георгиевская лента «все чаще оказывается объектом нападок».

В Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом. В Латвии ее уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове. И все эти решения принимают люди, которые, скорее всего, не появились бы на свет при ином исходе Великой Отечественной.

В законопроекте прописано, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а за ее публичное оскорбление будет наступать уголовная или административная ответственность. Однако какое именно наказание будет предусмотрено за нарушение, в документе не уточняется.

Впервые акцию по раздаче символических георгиевских ленточек в честь Дня Победы провели в 2005 году РИА Новости и общественная организация «Студенческая община». С тех пор эта традиция стала в России и ряде других стран ежегодной.

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