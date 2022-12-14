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Украинские курсанты в противогазах на занятиях в военном училище. Киев, 1 сентября 2022 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Президент Владимир Путин и другие российские политики и пропагандисты на протяжении всей войны в Украине неоднократно угрожали применением ядерного оружия. Хотя большинство экспертов считают маловероятным подобный сценарий развития событий, многие украинцы пытаются подготовиться на случай, если российское руководство решит нанести ядерный удар. Газета The Washington Post рассказала, как к этому готовятся некоторые жители Киева.

«Сейчас все считают, что ядерной войны не будет. Но если Россия захочет это сделать, Россия это сделает», — сказал журналистам The Washington Post Сергей Дмитрук, житель Киева, который очень серьезно относится к вероятности подобного развития событий. Он отметил, что большинство украинцев не верили, что Россия нападет на Украину, однако это произошло.

Дмитрук рассказал The Washington Post, что для него главным страхом является не столько сам ядерный удар, сколько перспектива умереть после взрыва от жажды, голода или холода. Поэтому он собрал «ядерный рюкзак» — базовый набор провизии и средств для выживания, которые помогут ему продержаться неделю.

По словам руководителя отдела аварийной готовности и радиационного контроля киевского Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Юлии Балашевки, быть полностью готовым к ядерному удару невозможно, поскольку нельзя предугадать, где именно будет нанесен удар и какой мощности будет боеголовка. Однако, по ее словам, шанс выжить есть. Между самим взрывом и выпадением радиоактивных осадков будет небольшое «окно» продолжительностью от пяти до 15 минут, в течение которых выжившие про взрыве могут успеть найти укрытие. «Не все безнадежно. Немедленная смерть вам не грозит», — цитирует ее слова The Washington Post.

Именно на это «окно» и рассчитывает Сергей Дмитрук. Он считает, что в случае удара ему должно хватить времени, чтобы добраться до дома, где он хранит «ядерный рюкзак», а оттуда добежать до станции метро, где можно будет укрыться.

Другой житель Киева Павел Гук не только собрал рюкзак со всем необходимым для выживания, но и подготовил подвалы своего дома и бара, владельцем которого является, к тому, чтобы использовать их как укрытия в случае ядерного удара. Кроме того, он арендовал загородный дом, куда планирует привезти генератор, еду и топливо.

Похожий план разработала Наталья Сулима вместе со своим мужем. Они также сняли загородный дом и подготовили все необходимое для выживания, но хранят свои запасы в машине на случай, если им не удастся выехать из города. Наталья рассказала, что больше всего боится, что будет разлучена с пятилетним сыном Мишей. Она объясняет ему, что при звуках воздушной тревоги надо следовать за взрослыми в укрытие. У Миши есть свой «ядерный рюкзак». В нем он носит игрушечного трансформера, немного еды и любимую книгу: «Мальчик, который летал с драконами».

К возможному ядерному удару готовятся и власти Украины. Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в начале ноября сообщил, что в области оборудуют 425 специальных укрытий.

Правительство Украины выпустило руководство о том, что нужно делать в случае ядерного удара или аварии на АЭС. В нем говорится, в частности, что ни в коем случае нельзя смотреть на вспышку от взрыва. Надо лечь на землю лицом вниз, ногами в направлении места удара. После того, как пройдет взрывная волна, рекомендуется двигаться перпендикулярно направлению ветра. Добравшись до укрытия, надо избавиться от верхней одежды, а также заклеить все окна и двери в помещении клейкой лентой.

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