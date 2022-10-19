Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины и Владимиру Зеленскому

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Премией «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, учрежденной Европейским парламентом, в 2022 году награжден «украинский народ, представленный его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом». Об этом сообщается на сайте Европарламента.

«Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуя своими жизнями ради нас. <…> Никто не является более достойным», — написала в твиттере глава Европарламента Роберта Метсола.

Церемония вручения премии пройдет 14 декабря на сессии в Страсбурге.

Премия имени Андрея Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека. Она вручается с 1988 года, ее призовой фонд составляет 50 тысяч евро.

В 2020 году премию имени Андрея Сахарова присудили белорусской оппозиции. В 2021 году ее лауреатом стал Алексей Навальный.

Вручение премии Сахарова в 2021 году

«Под вывеской прагматизма прячутся цинизм, лицемерие и коррупция» Дарья Навальная получила премию Андрея Сахарова вместо своего отца. И выступила с речью о «прагматиках» из ЕС, которые не хотят ссориться с Путиным и Лукашенко

Вручение премии Сахарова в 2021 году

«Под вывеской прагматизма прячутся цинизм, лицемерие и коррупция» Дарья Навальная получила премию Андрея Сахарова вместо своего отца. И выступила с речью о «прагматиках» из ЕС, которые не хотят ссориться с Путиным и Лукашенко