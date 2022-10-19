Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины и Владимиру Зеленскому
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Премией «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, учрежденной Европейским парламентом, в 2022 году награжден «украинский народ, представленный его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом». Об этом сообщается на сайте Европарламента.
«Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство закона. Рискуя своими жизнями ради нас. <…> Никто не является более достойным», — написала в твиттере глава Европарламента Роберта Метсола.
Церемония вручения премии пройдет 14 декабря на сессии в Страсбурге.
Премия имени Андрея Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека. Она вручается с 1988 года, ее призовой фонд составляет 50 тысяч евро.
В 2020 году премию имени Андрея Сахарова присудили белорусской оппозиции. В 2021 году ее лауреатом стал Алексей Навальный.