NYT изучила письма сотрудников ВГТРК, утекшие в сеть, и выяснила, как государственные телеканалы создают версию войны, в которой Россия побеждает

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Sergei Mikhailichenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Сотрудники российского государственного холдинга ВГТРК транслировали в эфире телеканалов видеозаписи и другую информацию, которую им передавали, зачастую анонимно, представители ФСБ и министерства обороны РФ. Об этом говорится в статье газеты The New York Times, журналисты которой изучили переписку сотрудников ВГТРК, утекшую в сеть.

В марте группа DDoSecrets опубликовала 900 тысяч электронных писем сотрудников ВГТРК. Журналисты NYT проанализировали всю базу данных и обнаружили 750 гигабайт файлов, связанных с подготовкой к войне в Украине и ее ранним этапом в период с января по март 2022 года. Журналисты верифицировали подлинность файлов, а также установили, что темы, которые обсуждали в письмах, впоследствии появлялись в эфире.

Согласно материалам, которые изучила газета, государственные пропагандисты следовали указаниям ФСБ и министерства обороны РФ о том, как освещать события, вызвавшие международный резонанс. Сотрудники ВГТРК быстро пускали в эфир информацию ФСБ, «рисовавшую радужную картину войны, которая на самом деле ухудшалась», пишет The New York Times.

В первый день полномасштабного российского вторжения в Украину — 24 февраля — сотрудники ФСБ направили в государственные СМИ письмо, в котором назвали адресатов «коллегами». В письме, в частности, говорилось, что украинские военные бросают свои посты. В другом письме, отправленном в ВГТРК, ФСБ заявляла, что Украина якобы захватила грузовое гражданское судно.

В марте ФСБ сообщила респондентам в государственном медиахолдинге, что на поле боя погибли двое украинских офицеров, которые, по заявлению российской спецслужбы, якобы убивали мирных жителей и были террористами. ВГТРК просили дать эту информацию, не упоминая ФСБ, что сотрудники холдинга и сделали.

В марте, по данным NYT, российские военные в письме с пометкой «Важно!» прислали видео с украинской беженкой. Женщина на записи заявила, что драмтеатр в Мариуполе, в котором находились мирные граждане, взорвали украинские националисты, а не разбомбили российские военные. «Пожалуйста, используйте в материалах», — говорилось в письме. В марте об этом случае сообщала , источники которой утверждали, что видео с беженкой распространила ФСБ.

Подробнее об этом

Видео государственных СМИ с беженкой из Мариуполя, рассказавшей о «зверствах» бойцов «Азова», сняли в ФСБ «Медиазона» выяснила, как появился этот ролик

Подробнее об этом

Видео государственных СМИ с беженкой из Мариуполя, рассказавшей о «зверствах» бойцов «Азова», сняли в ФСБ «Медиазона» выяснила, как появился этот ролик

Утекшая переписка, по данным газеты, также показала, что российская пропаганда использовала избранные цитаты из консервативных западных СМИ, таких как Fox News и Daily Caller, выступлений китайских политиков и видеозаписи из малоизвестных аккаунтов в телеграме и ютьюбе, чтобы создать нарратив, что Москва побеждает.

Эти электронные письма дают редкий взгляд на пропагандистскую машину, которая, возможно, является самым большим успехом России в военное время. Даже когда страна сталкивается с потерями на поле боя, растущими жертвами, экономической изоляцией и международным осуждением, государственные телеканалы создают версию войны, в которой Россия побеждает, Украина разрушается, а западные союзы распадаются.