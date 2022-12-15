Российская армия уничтожает энергосистему Украины, чтобы погрузить страну в холод и тьму Российские пропагандисты тем временем насмехаются над украинцами. И возлагают ответственность за обстрелы на них самих

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13 декабря в телеграме разошелся фрагмент программы «Вести с Алексеем Казаковым» на государственном телеканале «Россия 24». В нем ведущие Алексей Казаков и Евгения Петрухина насмешливо рассказывали о том, с какими трудностями украинцы сталкиваются из-за регулярных отключений электроэнергии — не упоминая о том, что они вызваны российскими ударами.

«Медуза» изучила другие выпуски «Вестей с Алексеем Казаковым» — и обнаружила, что там регулярно обсуждают перебои в работе энергосистемы Украины в ироническом и издевательском ключе. Также об этом говорят на других каналах российского ТВ и пишут в прокремлевских телеграм-каналах. Мы собрали , из которых понятно, как российская пропаганда обсуждает блэкауты в Украине и на кого она возлагает за них ответственность (спойлер: не на российскую армию и власть).

Что говорят в «Вестях с Алексеем Казаковым» на «России 24»

Выпуск от 12 декабря:

С одной стороны, зрелище довольно печальное, но с другой — вполне закономерное, ведь упрямство [Владимира] Зеленского уже довело этот и другие населенные пункты до натуральной энергетической катастрофы. Конкретно в Одессе на стабильное электроснабжение не стоит рассчитывать как минимум два-три месяца, то есть всю зиму. Таковы прогнозы местных властей. Тем временем лично президент Незалежной в разговоре с Джо Байденом пожаловался на колоссальный ущерб инфраструктуре ТЭЦ и ТЭС, однако, конечно, не признал, что сам же виноват в столь тяжелой ситуации. <…>

В Незалежной дефицит генераторов. <…> Но и тем, у кого генераторы есть, не то чтобы спокойно живется. Ведь генераторы воруют. <…> Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так. Зарядка телефонов в магазинах. Ужин при свечах. Почти романтично, но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. А вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом. <…> Другой пример — так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. И это в лучшем случае. На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом.

Выпуск от 29 ноября:

Уже почти неделю города Незалежной в непроглядном мраке. <…> Сложную кулинарию простые украинцы сейчас не могут себе позволить: даже 100 миллилитров воды (полстакана) на огне свечи будут кипятиться в лучшем случае 40 минут. <…> А уж русский борщ, который украинцы очень любят, вообще без генераторов, газовых печей или костров, невозможно приготовить чисто физически. <…> Но даже в такой ситуации можно увидеть свои плюсы. Без классических плит сложно жарить мясо со специями или печь мучное, а это вредно. Почему бы не воспользоваться ситуацией и не перейти на более полезную и простую еду. В конце концов, оздоровление украинского общества есть главная цель ударов по энергосистеме Незалежной.

Выпуск от 24 ноября:

«Руководство Украины имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы прекратить возможные страдания мирного населения». Это сегодняшний комментарий Дмитрия Пескова, который отреагировал на вопросы журналистов об очередном украинском блэкауте. С одной стороны, пресс-секретарь президента вновь акцентировал: удары по социальной инфраструктуре не наносятся. Но с другой стороны, упорное невыполнение киевским режимом требований российской стороны приводит к масштабным перебоям энергоснабжения. Просто потому, что свою энергосистему противник поставил на военные рельсы. По ней приходится систематически бить. Как следствие, без света по вине Зеленского с остаются целые регионы.

Что говорят на других российских телеканалах

«Вести недели» на «России 1», 27 ноября:

Американцы и вообще западники накачивают Украину оружием. А мы нашли асимметричный ответ, который, с одной стороны, позволяет нам парализовать действия противника, а с другой — сохранить жизни наших воинов-героев. Российские высокоточные ракеты с дальнего расстояния систематически выводят из строя энергосистему Украины. В результате экстренно остановлены все атомные станции. <…> Из космоса страна ночью как черная дыра. <…> Нет не только света, но и нарушено движение электрифицированных железных дорог. <…> Блэкаут означает также серьезные перебои с водоснабжением, отоплением, канализацией и связью, включая интернет <…> Собственно, такое противоядие поставкам военной техники на Украину с Запада.

Депутат Госдумы Алексей Веллер, «Время покажет» на Первом канале, 24 ноября:

Конечно, ничего хорошего нет для украинцев в тех ударах, которые Россия наносит по энергетической инфраструктуре. И радоваться этому нечего. Так мы и не радуемся. Но мы понимаем, что (учитывая, что Минобороны РФ наносит удары с минимальными жертвами среди мирного населения), как бы странно ни звучало, это, возможно, одна из самых гуманистических, гуманных возможностей все-таки придвинуться к окончанию этого конфликта.

«В центре событий» на ТВЦ, 4 ноября:

продолжает цвести по всей территории временно оккупированной нацистами Украины. Удары наносятся фактически каждый день, иногда по несколько раз. Главные цели — транспорт и энергетическая инфраструктура. Основная задача — выведение из строя предприятий, работающих на войну, и нарушение логистики. Проще говоря, мы делаем невозможным восстановление и подвоз военной техники к линии фронта. Именно поэтому введение веерных отключений по городам и весям Незалежной — это решение Киева, а не главное следствие наших ударов.

Что пишут в прокремлевских телеграм-каналах

Бывший сотрудник радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан, 6 декабря:

Так вот, выключая свет на Украине, Россия формирует у хохлов условный рефлекс — «пропал свет, значит, я что-то неправильно сделал, что сделать, чтобы свет включился?» А надо всего лишь перестать петь бандеровские песни, сносить памятники Пушкину и выучить историю. При этом вполне можно оставаться людьми и даже говорить на украинском, главное понимать — свет пропадает не от «Калибров», а от бардака в головах и поступках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 27 ноября:

«Случаи домашнего насилия участились на Украине из-за отсутствия света в жилых домах», — [сказал] глава МВД Украины Денис Монастырский. Помню, как радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим. Или у них такая любовь?

Писатель Захар Прилепин, 19 ноября:

Одесса — город, где огромное количество прорусского населения. Десятки тысяч людей, которые с нетерпением ждали освобождения. И то, что они страдают больше всех [от отключения электроснабжения] — это печалит и гнетет. Ломаем кыевский режим, а достается по своим. Но выбор, который нам предоставлен историей, таков: сдавать все и вся, включая Донбасс и Крым; гнать на убой все новых и новых русских людей; или как-то иначе. Про это горькое и ледяное «иначе» и речь.

Украина без тепла и света

Миллионы украинцев живут в темноте и холоде из-за российских обстрелов Посмотрите, как они заботятся друг о друге, занимаются спортом и даже ходят на концерты — несмотря на отсутствие света, воды и тепла

Украина без тепла и света

Миллионы украинцев живут в темноте и холоде из-за российских обстрелов Посмотрите, как они заботятся друг о друге, занимаются спортом и даже ходят на концерты — несмотря на отсутствие света, воды и тепла