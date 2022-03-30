Видео государственных СМИ с беженкой из Мариуполя, рассказавшей о «зверствах» бойцов «Азова», сняли в ФСБ «Медиазона» выяснила, как появился этот ролик

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Видео с беженкой из Мариуполя Любовью Устиновой, которая рассказала о «преступлениях» бойцов украинского полка «Азов», распространил по государственным СМИ Центр общественных связей ФСБ. Об этом « » рассказали два источника из числа адресатов рассылки.

РИА Новости и другие СМИ опубликовали ролик с Устиновой или процитировали его 23-24 марта. При этом большинство изданий не указали, как получили видео или комментарий женщины. В RT выпустили ролик с пометкой «эксклюзив».

В ролике Устинова рассказывает, что знает двух бойцов «Азова» по имени Петр и Давид. «Они часто показывали и выставляли видео, как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться, как издевались над детьми, прятались в школах, прикрывались мирными жителями… Азовцы прямо гордились тем, что издеваются над людьми», — среди прочего заявила она.

Согласно скриншотам письма, которые предоставил «Медиазоне» один из собеседников, пресс-служба ФСБ потребовала от сотрудников СМИ не ссылаться на источник получения информации.

В письме были ссылки на «Яндекс.Диск», где пользователь pressafsb разместил фотографии и скриншоты с данными с телефона Устиновой (эти кадры опубликовал телеканал НТВ), три видео с интервью девушки, а также документ с таймкодами беседы.

"Медиазона" собрала все видео в один ролик. Проанализировав метаданные, журналисты выяснили, что запись была сделана вечером 22 марта.

Распространенное государственными СМИ видео, где беженка рассказывает о зверствах батальона «Азов» Медиазона

В первой части Устинова говорит, что находится «на таможне в России», благодарит за эвакуацию и рассказывает «про ситуацию в Мариуполе». По ее словам, мэр города сразу же бросил жителей «на произвол судьбы». Затем она упоминает о знакомых из «Азова», но вскоре запинается, и съемка первой части прерывается.

Второе видео было снято примерно через шесть минут, следует из метаданных файлов. Оно начинается с просьбы мужского голоса за кадром рассказать о бойцах подробнее. После этого женщина продолжает рассказ, но уже без запинок. Устинова говорит, что азовцы в том числе показывали видео, как разбомбили «драмтеатр изнутри» и роддом «во время того, как там проходили операции». Судя по всему, части второго ролика и опубликовали российские СМИ.

В третьем ролике Устинова говорит, что украинские военные «прикрывались» мирными жителями, и снова повторяет, что они разбомбили роддом.

По переписке Устиновой, которую разослала ФСБ, заметно, что женщина общалась с украинскими военными, отмечает издание. В частности, она несколько раз упоминала в сторис своего знакомого, которого силовики посчитали бойцом «Азова». Этот же человек советовал ей поскорее покинуть Мариуполь и удалить с телефона «все фотки, все контакты с военными».

Близкие Устиновой рассказали «Медиазоне», что она эвакуировалась из Мариуполя 20 марта и после этого пропала. Через три дня она написала бабушке, что с ней все в порядке, а поговорить с родственниками ей удалось только 28 марта.

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«Сначала, конечно, было вообще ничего не понятно, [она] не выходила на связь, у нее проверяли телефон, все переписки, все фотографии, думали, что она диверсант», — сообщила журналистам сестра Устиновой Анастасия. По ее словам, Любовь «реально была напугана и постоянно плакала», а российские силовики задавали ей много вопросов.

«Я думаю, любой человек бы испугался, особенно такая девушка, как она, которая только недавно вышла с подвала. Она не понимала, почему ее в чем-то подозревают. Но ее не обижали, хорошо кормили», — добавила сестра беженки.

Источник «Медиазоны», приславший письмо от ФСБ, заявил, что подобных рассылок с беженцами было несколько. Подтвердить свои слова документально он не смог. В ФСБ на запрос издания пока не ответили.

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