Одна из беременных женщин, пострадавшая при обстреле роддома в Мариуполе, умерла. Ребенок тоже не выжил

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В Мариуполе умерла одна из беременных женщин, пострадавших при обстреле родильного отделения городской больницы № 3. Ее ребенок тоже не выжил. Об этом сообщили журналистка Ася Долина и издание Associated Press.

Информацию о гибели девушки подтвердили фотограф Евгений Малолетка, который снимал последствия обстрела роддома, и местный хирург Тимур Марин.

По данным АР, после обстрела роддома беременную доставили в другую больницу. Марин рассказал агентству, что у нее был раздроблен таз и оторвано бедро. Медики провели кесарево сечение, но ребенок «не подал признаков жизни». После этого врачи в течение получаса пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось.

Имя погибшей не называется. В хаосе после обстрела медики, отмечает агентство, не успели его узнать до того, как родственники пришли за телами.

Ранее стало известно, что другая пострадавшая во время обстрела роддома — Марианна Подгурская — родила девочку.

Украинские власти сообщили об ударе по родильному отделению больницы № 3 в Мариуполе 9 марта. Изначально Киев сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения. Российские СМИ и Минобороны заявили, что сообщения об ударе по больнице «фейк» и «информационная провокация киевского режима».

Мариуполь больше недели находится в осаде, все выезды из него заблокированы. По данным местных властей, с начала войны в городе погибли 2187 человек, а российские войска «целенаправленно бьют» по гражданским объектам. Минобороны РФ с начала «спецоперации» заявляет, что наносит удары только по военной инфраструктуре. Информацию, которую в условиях боевых действий распространяют стороны конфликта, невозможно проверить.