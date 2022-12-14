Источник ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может не состояться в 2022 году

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В 2022 году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже может не состояться, считает источник ТАСС в парламенте.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — заявил собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщал, что послание может состояться 27 декабря. В Кремле эту информацию опровергли.

Обновление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал «прекратить гадания на кофейной гуще» в ответ на просьбу прокомментировать публикации на тему послания Путина Федеральному собранию. «Что касается сообщения, возможно ли послание в следующем году, — безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина», — сказал Песков.

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Последний раз Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Согласно Конституции РФ, президент должен оглашать послание ежегодно, отмечает «Интерфакс».

Официально дата оглашения послания в 2022 году до сих пор не была названа. При этом в середине ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что работа над посланием идет постоянно.

12 декабря стало известно, что в 2022 году не состоится большая пресс-конференция Путина, которую 10 лет проводили каждый декабрь. Военная разведка министерства обороны Великобритании предположила, что пресс-конференцию отменили из опасений «несанкционированного обсуждения» войны в Украине.

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