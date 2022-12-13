Британская разведка связала отмену пресс-конференции Путина с опасениями Кремля по поводу вопросов про войну

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Ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, вероятно, отменили из опасений «несанкционированного обсуждения» войны в Украине. Об этом говорится в сводке военной разведки министерства обороны Великобритании.

12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в 2022 году итоговая пресс-конференция Путина с журналистами не состоится. Подобное произошло впервые за десять лет. Причин отмены мероприятия представитель Кремля не привел.

Как отмечает Минобороны Великобритании, итоговая пресс-конференция всегда была важной частью календаря общественных мероприятий президента РФ и ее использовали «как возможность продемонстрировать предполагаемую честность Путина».

Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу распространенности антивоенных настроений в России.

Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Путин, может быть захвачено несанкционированным обсуждением «специальной военной операции».

Владимир Путин устраивает большие пресс-конференции с 2001 года, начиная с 2012 года их проводили в декабре. До этого президент не проводил ежегодную пресс-конференцию лишь в 2005 году. Также мероприятия не проходили с 2009 по 2011 год, когда Путин занимал пост премьер-министра РФ.

В 2022 году Путин также еще не проводил традиционную «прямую линию» с россиянами и не выступал с посланием Федеральному Собранию. Источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание может состояться 27 декабря.

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