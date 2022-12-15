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Вячеслав Оселедко / AFP / Scanpix / LETA

12 декабря стало известно, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина в 2022 году не состоится. Разведка Великобритании предположила, что это связано с опасениями Кремля по поводу «несанкционированного обсуждения» войны в Украине во время мероприятия. На следующий день ТАСС сообщил, что в 2022 году может не состояться и послание президента Федеральному собранию. По информации источников The Moscow Times, решение об отмене этих мероприятий в последний момент принял лично президент — а связано оно с военными неудачами российской армии в Украине.

Владимир Путин с 2001 года ежегодно устраивал большие пресс-конференции. Исключением стали лишь несколько лет в период, когда Путин занимал пост премьер-министра России. Как пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в Кремле и правительстве РФ, в 2022 году он решил отменить пресс-конференцию из-за неудач российской армии в Украине, таких как отступление из Херсона, взрыв на Крымском мосту, атака беспилотников на базу ВМФ в аннексированном Севастополе, а также удары по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях.

По данным The Moscow Times, вплоть до ноября в Кремле были уверены, что пресс-конференция и послание Федеральному собранию должны состояться. Правительство и администрация президента вели активную подготовку к ним.

«Между собой иной раз обсуждали, что ситуация складывается не самым благоприятным образом. Но все кивали головой, [мол] начальник — скала, справится. Отменять он принципиально не захочет, а его умение и опыт работать „в большом жанре“ позволит повернуть ситуацию в пользу себя — ведь сегодня Россия действительно осажденная крепость, а Путин — ее комендант», — сказал один из источников издания.

Но в начале декабря в Кремле пришли к выводу, что информационный фон для «больших форматов» с участием Путина складывается крайне неблагоприятно. В частности, пишет The Moscow Times, «в Кремле были в шоке» от новостей об ударах по аэродромам базирования стратегической авиации.

Что известно об этих ударах Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры

Тогда же стало очевидно, что большой пресс-конференции президента, скорее всего, не будет, в том числе из-за опасений, что накануне мероприятия может быть совершена новая «диверсия», которая непосредственно скажется на планах Кремля.

«Вопрос диверсий подробно обсуждали на совещаниях с силовиками. Они клянутся, что подобного больше не произойдет. Но дать 100-процентную гарантию, что что-то подобное не произойдет перед пресс-конференцией, никто не может. Это был сильный аргумент против пресс-конференции», — сказал один из собеседников издания.

При этом источники The Moscow Times склоняются к тому, что главной причиной отмены большой пресс-конференции стало то, что у президента и его команды нет ответов на многие вопросы, которые беспокоят россиян, уставших от войны. «О чем говорить? Вопросов все больше, а ответов все меньше! Причем у самих участников процесса принятия решений», — заявил журналистам высокопоставленный сотрудник крупной корпорации, регулярно консультирующий российских чиновников.

Что касается послания президента Федеральному собранию, то, по данным The Moscow Times, российские чиновники разрабатывают для этого мероприятия новую повестку. Издание пишет, что могут быть приняты решения о кадровых перестановках в армии, правительстве и администрации президента.

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