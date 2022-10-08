Кто и как взорвал Крымский мост? Версии: от очевидных до невероятных

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Сергей Мальгавко / ТАСС

Что известно о взрыве моста

Около 6 утра на Крымском мосту произошел взрыв. Согласно видеосвидетельствам, которые опубликовало издание Baza, это случилось когда фура и легковой автомобиль, обгонявший ее, начали идти на подъем у судоходных арок 19-километрового моста. В это время камеры сначала ослепила белая вспышка, затем стало видно, как грузовик и автомобиль пропали в пламени, охватившем все четыре полосы. Оба автомобиля двигались по мосту в сторону Керчи с Таманского полуострова.

Загорелся и состав из вагонов-цистерн, проходивший по железнодорожной части моста в это время. «В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание», сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

Позже появились видео очевидцев, на которых показаны разрушения. В воду упало несколько пролетов моста, но соседняя нитка автодороги уцелела — благодаря этому во второй половине дня движение машин по мосту возобновилось. В результате пожара было повреждено более километра железнодорожных путей, однако уже к вечеру мост открыли для движения поездов.

По данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва погибли три человека. По предварительным данным, речь идет о людях, находившихся в легковом автомобиле, который оказался рядом с фурой. «В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении СК РФ.

Через несколько часов после взрыва СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела «в связи с происшествием на Крымском мосту». Статью в ведомстве до наступления вечера так и не уточнили. По поручению главы СК Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики. Следователи СК России устанавливают обстоятельства и причастных к совершению преступления, говорится в пресс-релизе.

Следователи СК на Крымском мосту. 8 октября 2022 года Следственный комитет Российской Федерации

«Медуза» собрала основные версии того, как произошел взрыв и кто мог его спланировать — от очевидных до вызывающих много вопросов.

Как могли взорвать мост

Версия № 1: официальная. Взрыв грузовика

сообщил, что причиной взрыва на мосту стал «подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава».

Об этом же заявили в СК:

По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Фура, которая якобы взорвалась на мосту около 6 утра, перед подъемом на мост прошла досмотр в Тамани. На видео с камер наблюдения у поста ГИБДД видно, как сотрудники просят водителя автомобиля — мужчину в светлой одежде и черной обуви — открыть грузовой отсек. После быстрой проверки фура поехала на мост и через несколько минут, по версии СК, взорвалась.

На въезде на Крымский мост установлено специальное оборудование, которое должно отслеживать взрывчатку в транспортных средствах, и рентгеновская установка. На ней грузовик не проверяли, сообщал телеграм-канал Mash, ссылаясь на источники. Во время досмотра водитель вел себя «спокойно».

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что сотрудники ГИБДД, проверявшие фуру, «задержаны и опрашиваются». «Основная версия — человеческий фактор: взятка или халатность», — предположили авторы телеграм-канала, отмечая, что для подрыва «было выбрано удобное время» — раннее утро субботы, «когда на полуостров едут все контрабандисты». Телеграм-канал со ссылкой на источник также указал на то, что «сотрудники, участвующие в досмотре, „зарабатывают“ по миллиону рублей в день», закрывая глаза на перегруз фур и провоз запрещенных грузов.

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Уже днем следователи установили личность владельца грузовика, сообщало издание Baza. Им оказался 25-летний россиянин Самир Юсубов. Позже Юсубов записал видеообращение, в котором рассказал, что «не имеет никакого отношения к случившемуся на мосту».

По словам Юсубова, фура действительно была оформлена на него, однако работал на ней двоюродный брат его отца Махир Юсубов. По словам Самира Юсубова, его дядя «занимается грузоперевозками и берет заказы на грузы на сайте». Сам Самир находится за рубежом, сообщала Baza. То же издание не ссылаясь на источник указывало, что родственники 51-летнего Махира Юсубова якобы опознали его на видео с досмотром автомобиля на посту ГИБДД у Крымского моста, а в их доме прошел обыск.

Телеграм-канал Mash сообщал, что кузов фуры был полностью загружен паллетной пленкой на поддонах. Издание РБК со ссылкой на источник в силовых структурах вечером выдвинуло другую версию: водитель грузовика якобы получил заказ на перевозку удобрений через интернет. По словам собеседника РБК, водителя использовали «вслепую»: он, предположительно, не знал о том, что фура должна взорваться. О том же говорили и источники «ВЧК-ОГПУ».

Собеседник рассказал РБК, что взрывотехники местного управления ФСБ продолжают работу на мосту и пытаются установить характер и происхождение взрывчатки.

Расследователь в твиттере, отвечая на вопрос, о том, сколько взрывчатки нужно положить в фуру, чтобы она уничтожила несколько пролетов моста, и что можно сделать, чтобы ее не обнаружили при досмотре, предположил, что в фуре мог быть «законный», но пригодный для использования в качестве оружия груз. Например, нитрат аммония, то есть селитра, которую используют как удобрение.

Версии о взорвавшейся фуре придерживается и военный эксперт Давид Гендельман, с которым поговорила «Русская служба Би-би-си»:

Версия грузовика логична тем, что решает проблему доставки большого количества взрывчатого вещества. Долгое время обсуждалось, что у Украины нет ракет или других средств воздушного нападения, могущих доставить настолько большое количество взрывчатых веществ к Крымскому мосту, чтобы удар имел реальный эффект кроме пропагандистского, также там работает ПВО.

Видимо, решили, что раз такое количество взрывчатого вещества не может долететь, оно может доехать. Остается вопрос координации с взорванным поездом: подловили ли его грузовиком либо он был взорван отдельно. Это все еще будет установлено, пока говорить рано. Но в целом четкая скоординированная операция: подготовка, доставка, организация, проход проверок, срабатывание в нужный момент.

Как сейчас выглядит Крымский мост Пожар на Крымском мосту после взрыва. Вид из космоса

Версия № 2. Взрывчатка под мостом

Пользователи твиттера обратили внимание на непонятный объект под мостом, который видно на первых кадрах взрыва. Некоторые посчитали, что это может быть лодка. Ник Уотерс, член группы , известной своими расследованиями по данным открытых источников, в том числе спутниковых снимков, карт и фотографий с мест преступлений, усомнился в том, что взрыв могло спровоцировать что-то, находящееся под мостом: «Если лодка и есть, то я ее не вижу. Я вижу волны, которые могут указывать на что-то [движущееся под мостом], а могут и не указывать».

На съемке, по-видимому, сделанной камерой, которая была закреплена у железнодорожной части моста (над автомобильным полотном), видно, как между опорами моста в воде движется белый объект. Некоторые пользователи посчитали его волной. Разглядеть объект невозможно из-за того, что в первые же секунды видеозаписи камеру ослепляет взрыв, и вид на воду под мостом перекрывают пламя, искры, летящие с автодороги, и дым. Когда дым рассеивается, между опорами моста становятся видны сильные волны.

Уотерс, подчеркнув, что прошел несколько тренингов и изучал разнообразные взрывы и разрушения, но при этом не стал специалистом по взрывчатым веществам, заключил:

Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что пламя сразу же расширяется вверх и наружу. Если бы взрыв произошел под пролетом моста, который представляет из себя довольно толстый кусок бетона, я бы ожидал увидеть здесь по крайней мере некоторую задержку, поскольку пролет заблокировал бы взрыв.

Версия № 3. Комбинированная операция

О такой версии рассказал живущий в Украине бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в ютьюб-стриме с украинским телеведущим Василием Головановым. Рассуждая о версиях взрыва, Голованов посчитал очевидной версию о подрыве грузовика. Пономарев в ответ заметил, что она неочевидна. Вот что он сказал:

Пономарев: Там была сложная операция, которая состояла из нескольких параллельных действий. Сама по себе фура со взрывчаткой не в состоянии нанести такой ущерб — это просто невозможно. Если бы это было возможно, то это давно было бы сделано.

Голованов: То есть вы считаете, что взрывчатки на фуре не было?

Пономарев: Я не говорил. Я говорил, что сам по себе грузовик ни один мост на свете обрушить не способен, даже самый маленький.

Голованов: Но рядом восемь цистерн с топливом…

Пономарев: Это два разных моста. Разные операции. Просто старались делать все параллельно, в одном флаконе, в одном месте. Одна история — подрыв железнодорожных цистерн, другая история — подрыв снизу, третья история — грузовик. Российские спецслужбы пытаются выдвинуть простую версию для того, чтобы это не выглядело как их провал. Но это очевидный провал, потому что они дали возможность противнику со всех сторон «обработать» этот мост для того, чтобы произошло то, что произошло.

В августе 2022 года Пономарев, занимающий жесткую проукраинскую позицию, выдвигал отличную от других журналистки и евразийской активистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

Интервью Ильи Пономарева после убийства Дарьи Дугиной

«Они видели, что в машину садятся два человека. И думали, что второй — Дугин» Интервью Ильи Пономарева. Он комментирует убийство Дугиной от лица мистической «Национальной республиканской армии», которая, по его словам, устроила этот взрыв

Интервью Ильи Пономарева после убийства Дарьи Дугиной

«Они видели, что в машину садятся два человека. И думали, что второй — Дугин» Интервью Ильи Пономарева. Он комментирует убийство Дугиной от лица мистической «Национальной республиканской армии», которая, по его словам, устроила этот взрыв

Вечером 8 октября МВД России объявило Пономарева в розыск: в конце августа его заочно арестовали по делу о фейках о вооруженных силах.

Кто виноват во взрыве

Версия № 1. Украинские диверсанты

Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом — вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается.

Так взрыв на Крымском мосту прокомментировал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Официально российские силовые структуры и высшие чиновники, включая президента, не обвиняли Украину во взрыве.

Украинская сторона не подтверждала, но и не опровергала эту версию.

Например, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в первый раз комментируя взрыв, написал в твиттере:

Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано.

А Служба безопасности Украины (СБУ), не делая никаких официальных заявлений, опубликовала в твиттере фотографию горящей цистерны и разрушенного автомобильного полотна, обвалившегося в воду, вместе с измененным украинского поэта Тараса Шевченко:

Светает.

Мост красиво пылает.

Соловей в Крыму

СБУ встречает.

«Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего поэта», — дополнили стихотворение в СБУ.

Одновременно с этим газета New York Times опубликовала комментарий высокопоставленного украинского военного чиновника (его имя, сообщали журналисты, не может быть опубликовано, поскольку он не уполномочен давать официальные комментарии). Он не подтвердил, но и не опроверг участие украинских сил в подрыве моста, при этом показал свою осведомленность в расписании движения товарных поездов по Крымскому мосту (однако достоверность этого заявления проверить невозможно):

Все, что я могу сказать, это что по мосту [во время взрыва] проезжал эшелон с топливом, которое было предназначено для снабжения оккупационных войск на юге Украины.

Версия № 2. Министерство обороны РФ

Такую версию выдвинул советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По предположению Подоляка, ФСБ и «пытаются съесть» руководство Минобороны РФ и Генерального штаба.

«Перед ФСБ в нокдауне: просмотрели взрыв на . Теперь Минобороны сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге [Украины]. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню — фура заехала из РФ».

Вечером 8 октября Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты моста через Керченский пролив и возложил полномочия «по организации и координации мер защиты» на ФСБ, сообщил ТАСС.

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