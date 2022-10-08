Взрыв на Крымском мосту. Движение остановлено. Часть автомобильного моста обрушилась Это произошло на следующий день после дня рождения Путина

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На Крымском мосту утром 8 октября произошел взрыв. В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в «6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив». По утверждению пресс-службы, в хвосте грузового состава загорелась цистерна с топливом. Локомотив с частью вагонов вывели на станцию Керчь. О возгорании цистерны также сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков. По его словам, при пожаре никто не пострадал.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК), в свою очередь, сообщили РБК, на мосту «произошел подрыв грузового автомобиля», в результате чего загорелись семь цистерн грузового поезда.

Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по факту подрыва грузовика на Крымском мосту, но не уточнил, по каким статьям УК.

В результате взрыва обрушилась часть автомобильного моста. В воду упали несколько пролетов дорожного полотна. Движение по мосту — и автомобильному, и железнодорожному — остановлено.

Через Керченский запускают паромную переправу, которая действовала до строительства Крымского моста. Первый паром, заявили в Минтрансе РФ, уже отправился из Краснодарского края на полуостров. Представители администрации аннексированного Крыма также заявили, что «налажен сухопутный коридор через новые регионы» (Крым граничит с Херсонской областью).

В произошедшем власти Крыма обвинили украинскую сторону. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы». Украинские официальные лица ответственность за взрыв на мосту на себя пока не взяли. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк лишь написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано.».

Власти обещают быстро восстановить Крымский мост. Об этом заявил председатель парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов. По его словам, повреждения «не носят тяжелого характера». Глава Крыма Сергей Аксенов дал более осторожный прогноз, сообщив, что масштаб повреждений и сроки восстановления моста можно будет оценить после того, как потушат пожар. «По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела», — сообщил он. Отдыхающим в санаториях и отелях Крыма, которым из-за закрытого моста сложно выбраться с полуострова, будет продлено проживание, а «все затраты будут компенсированы за счет средств республики», заявил Аксенов.

Представители украинских властей неоднократно говорили, что по Крымскому мосту могут быть нанесены удары. Так, в августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что украинские власти считают Крымский мост законной военной целью, поскольку это основной путь снабжения российской армии на полуострове. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, в свою очередь, в июне заявлял, что Крымский мост для украинских военных станет «целью номер один для поражения», как только они получат техническую возможность нанести удар.

Мост, связывающий Крым и Краснодарский края, начали строить вскоре после аннексии полуострова. Стоимость сооружения оценивалась в 228 миллиардов рублей. В мае 2018 года по мосту открыли автомобильное движение, а в декабре 2019 запустили поезда.

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