Власти аннексированного Крыма заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту. Проезд фур пока запрещен

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По Крымскому мосту, где утром 8 октября произошел взрыв, возобновлено движение автотранспорта и поездов.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, автомобили и автобусы запустили по неповрежденной ветке автомобильной части моста (на Крымском мосту автомобили и поезда движутся в разных направлениях по независимым веткам).

Как подчеркнул Аксенов, автотранспорту перед въездом на мост надо проходить «полную процедуру осмотра».

Фуры на Крымский мост пока не пропускают. Водителей, написал Аксенов, просят выбирать маршрут, «используя Керченскую паромную переправу». Паромы собираются запустить вечером 8 октября.

Компания «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, объявила, что из Симферополя и Севастополя отправились первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту. Также, сообщает «Интерфакс», перевозчик объявил о возобновлении продажи билетов 8 и 9 октября на поезда в Крым и из Крыма. После взрыва продажа билетов была приостановлена.

На Крымском мосту утром 8 октября взорвалась фура. Были разрушены три пролета на одной из веток автомобильной части моста, загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. В результате пожара, как сообщалось, было повреждено более километра железнодорожных путей (длина моста около 19 километров).

В результате взрыва, по данным Следственного комитета РФ, погибли три человека, находившихся в автомобиле, который оказался рядом с фурой. Установлен владелец грузового автомобиля, однако он, как сообщалось, утверждает, что продал фуру.

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