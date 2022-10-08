Национальный антитеррористический комитет: на Крымском мосту взорвали грузовик, после чего загорелся состав с топливными цистернами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Обновление: Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по факту подрыва грузовика на Крымском мосту, но не уточнил, по каким статьям УК.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовой автомобиль, вследствие чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

В результате взрыва обрушились два пролета автомобильного моста. Власти аннексированного Крыма утверждают, что пострадавших нет.

В соцсетях распространили видео, предположительно, момента взрыва.

Движение по мосту — и автомобильному, и железнодорожному — остановлено. В Керченском проливе готовятся запустить паромную переправу.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал, что мост будет вскоре восстановлен, поскольку повреждения «не носят тяжелого характера».

Главное о взрыве на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту. Движение остановлено. Часть автомобильного моста обрушилась Это произошло на следующий день после дня рождения Путина

Главное о взрыве на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту. Движение остановлено. Часть автомобильного моста обрушилась Это произошло на следующий день после дня рождения Путина